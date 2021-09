Konspirační teoretici dodnes používají video s Jane Standleyovou jako jeden z údajných „důkazů“ o tom, že svržení budov bylo „plánované spiknutí“ a že budova byla ve skutečnosti stržena plánovanou demolicí, nikoli v důsledku nárazu letadel do věží a následného požáru.

„Budova se zřítila“

Standleyová, které bylo v roce 2001 sedmatřicet let a pracovala v New Yorku jako korespondentka britské veřejnoprávní stanice BBC, v 17:09 ve svém zpravodajském vstupu pronesla, že „sedmačtyřicetipatrová budova Salomon Brothers poblíž Světového obchodního centra se také zřítila“.

Ve skutečnosti však byla tato budova (Standleyová ji pojmenovala podle firmy, která v ní byla největším nájemcem) vidět za jejím ramenem, jak stále stojí. Zřítila se až 23 minut poté, co to Standleyová oznámila. Mohlo tedy jít skutečně o nějakou konspirační akci? „Provalila“ Standleyová to, že se o pádu budovy vědělo předem?

Popravdě, ta konspirace nemá vlastně žádnou logiku. Kdyby opravdu existoval nějaký spiklenecký plán na stržení budovy WTC 7 plánovanou demolicí, proč by o něm spiklenci informovali média předem? Proč by na sebe upozorňovali?

Co se tedy vlastně stalo? Sama Standleyová označila předčasné oznámení kolapsu za malou chybu, jíž se dopustila s těmi nejpoctivějšími úmysly, když byla na místě, kde právě panoval chaos, konfrontována se zprávou, již si nemohla okamžitě ověřit.

Podle dokumentu PBS America Rebuilds, odvysílaného v září 2002, vznikla zmíněná chyba možná špatným pochopením televizního rozhovoru s tehdejším majitelem celého komplexu Larrym Silversteinem, kde mimo jiné padla věta: „Měli tam už hrozné ztráty na životech, možná bude nejchytřejší je stáhnout“ (ve smyslu stáhnout hasiče z budovy), která však mohla být pochopena i jako „možná bude nejchytřejší to strhnout“. (kvůli použití výrazu "pull it", jenž v sobě může nést oba významy).

Sama stanice BBC vydala v konfrontaci se všemi fámami prohlášení, že nebyla součástí spiknutí a nikdo jejím zaměstnancům dopředu neřekl, že se budova zřítí. Nedostali dopředu žádnou tiskovou zprávu ani scénář.

„Dnes jsme si zcela jisti, že jsme v tehdejším chaosu i zmatku odvysílali věci, které se ukázaly jako nepravdivé nebo nepřesné – ale v té době jsme vycházeli z nejlepších informací, které jsme měli. Dělali jsme to co vždy: získávali zprávy, používali kvalifikační slova jako ‚zjevně‘ nebo ‚slyšíme‘ nebo ‚bylo oznámeno‘ a neustále jsme se pokoušeli ověřovat a kontrolovat informace, které jsme dostávali,“ uvedl ve zprávě vydané v roce 2007 šéf komunikace BBC Richard Porter. Předčasné oznámení pádu budovy byla prostě chyba, nic víc.

Skončila kvůli platovým rozdílům

Sama Standleyová přitom nebyla žádný nováček, patřila naopak k nejzkušenějším zahraničním reportérům, jež BBC měla. Již v roce 1997 získala cenu Reportéra roku za své africké reportáže, pak působila pro BBC ještě řadu let.

V roce 2018 však svou domovskou stanici veřejně zkritizovala, že diskriminuje zaměstnance podle pohlaví a nerovnoměrně oceňuje muže a ženy. K tomuto vyjádření ji inspirovala bývalá reportérka BBC v Číně Carrie Gracierová, jež na dané téma vystoupila jako první a předložila důkazy britskému parlamentnímu výboru pro digitál, média, kulturu a sport.

Standleyová ji podpořila a prohlásila, že BBC nakonec opustila právě proto, že se jí nepodařilo přimět manažery, aby řešili rozdíly v mužských a ženských platech. „Můj šéf to skutečně uznal, ale řekl, že je to něco, s čím se prostě musel smířit,“ řekla bývalá reportérka.