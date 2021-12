„Japonsko skončilo s infikováním občanů smrtící šmakuládou, místo toho nasadilo ivermektin. Za necelý měsíc je Japonsko bez covidu! Švédsko, Finsko, Dánsko a Norsko zastavují infikování šmakuládou. Japonsko ukončilo covid.“

„Japonsko upouští od přijímání vakcín, přechází na ivermektin a téměř přes noc končí s covidem.“

„Japonsko ukončilo covid. To udělalo poté, co přestalo zavádět vakcíny a přešlo na ivermektin.“

Přesně takové a podobné příspěvky zaplavily v posledních dnech české sociální sítě i diskusní vlákna řady médií.

V Česku přispěl místopředseda Trikolóry

Když Seznam Zprávy zveřejnily 18. listopadu článek o tom, že v Japonsku opravdu náhle utichla pátá a největší vlna pandemie covid-19, a opatřily ho titulkem „V Japonsku rapidně ubyli nakažení. Delta zřejmě ničí sama sebe, míní vědci,“ sklidily za to od čtenářů v diskusi pořádnou dávku ironických poznámek:

„Ta ‚sebedestruktivní‘ vlastnost mutace delta se jmenuje ivermektin, který Japonci začali plošně využívat poté, co zjistili, že jim vakcíny nefungují… V době, kdy letní vlna kulminovala, se Japonci rozhodli změnit strategii a na základě doporučení prominentního tokijského lékaře Harukiho Ozakiha nasadili ivermektin ve velkém. Křivka onemocnění i úmrtí začala rapidně klesat… to je celé vysvětlení,“ uvedl diskutér Marcel Bodnar.

„Přesně tak, nasadili ivermektin, to samé Indie a mají s ním vynikající účinky viz odkaz, článek mě spíš pobavil, dle mého laického názoru jsou to tak trochu nesmysly, protože EU je velmi slušně proočkovaná a covid řádí jako černá ruka prakticky ve všech zemích,“ konstatoval další diskutér Josef Černý. Podobně vyznívaly i další převažující reakce v diskusi.

Diskutér Černý odkazoval na článek webu Parlamentní listy s titulkem „Japonci otočili kormidlo. Vakcína ničemu nepomohla. Přišli s lékem, který Česko i EU odmítá. Teď se podívejte na výsledky“.

Článek informoval o komentáři „právníka a místopředsedy krajské organizace Trikolóry“ Jindřicha Rajchla, podle nějž „se už dva státy rozhodly přestat hrát hru s farmaceutickými giganty zvanou Nic než proočkovanost, a přes všechen lobbistický a mediální tlak, jejž tyto multimiliardové korporace vyvíjejí s cílem naprosté diskreditace účinků ivermektinu při léčbě a prevenci covidu, se rozhodly toto levné generické antiparazitikum ve velkém svým obyvatelům podat“.

Jenže je to celé trochu jinak, než Rajchl tvrdí.

Ne, Japonsko jako stát ivermektin neschválilo

Podle tiskové agentury AP Japonsko jako stát pokračuje v podávání vakcín a nepovolilo ivermektin k léčbě covid-19. Toto léčivo se sice u lidí i zvířat používá, ale jako antiparazitikum, tedy například proti škrkavkám. V zemích, kde jsou lidé kromě nákazy covid-19 hojně napadáni i parazity, může ivermektin pomoci ulevit organismu, ale není schváleným lékem na covidovou infekci.

„Mnoho zdravotnických organizací varovalo před používáním ivermektinu proti covid-19 s tím, že by mohl vyvolávat škodlivé vedlejší účinky a že existuje jen málo důkazů, že pomáhá,“ uvedla AP.

V seznamu zdravotnických výrobků schválených pro léčbu covid-19 Japonské agentury pro léčiva a zdravotnické prostředky není tento lék uveden jako schválený vládou k léčbě koronaviru.

Tvrzení, že ivermektin byl v Japonsku schválen pro pacienty s covid-19, se objevilo poté, co předseda Tokijské lékařské asociace Haruo Ozaki na tiskové konferenci dne 13. srpna nadnesl, že lék může představovat pro pacienty s covidem přínos, ale musí být dále studován.

Někteří lidé na internetu to nesprávně interpretovali jako podporu tohoto léčiva a chybně označili Ozakiho za vládního úředníka. Tokijská lékařská asociace je však nezávislou organizací pod Japonskou lékařskou asociací. Nejde o vládní agenturu a neodráží oficiální postoj japonské vlády ani jejího ministerstva zdravotnictví.

Očkování v Japonsku neskončilo

Pravda není ani to, že by Japonsko ukončilo očkování. Ačkoli v srpnu pozastavilo distribuci asi 1,63 milionu dávek vakcíny Moderna poté, co se přišlo na to, že nepoužité ampule byly kontaminovány, s podáváním vakcín podle AP nikdy zcela nepřestalo a vakcín Pfizer ani AstraZeneca se zastavení distribuce netýkalo.

„Japonsko za poslední měsíc zaznamenalo více než 20 tisíc nových případů onemocnění covid-19 a více než 650 úmrtí, i když denní přírůstek nových případů zaznamenal prudký pokles z vrcholu v polovině srpna kolem letních olympijských her v Tokiu, kdy se prudce zvýšil,“ uvádí AP.

Podle japonské veřejnoprávní stanice NHK dostalo k 1. listopadu alespoň jednu dávku vakcíny proti covid-19 77 procent japonské populace a přibližně 72 procent dostalo obě dávky.

Tvrzení, že by Japonsko zastavilo očkování, je nepravdivé i podle amerického deníku USA Today. „Jen 27. října, v den zveřejnění článku, bylo v Japonsku podáno podle údajů z Our World in Data 574 739 dávek vakcíny proti covid-19. K 31. říjnu rozdistribuovalo Japonsko od zahájení očkovací akce v únoru více než 189 milionů dávek," uvedl USA Today.

Podle tiskové agentury Reuters uzavřelo Japonsko dne 8. října dohodu se společností Pfizer o dalších 120 milionech dávek vakcíny, které budou dodávány od ledna 2022, a očekává se, že posilovací očkování bude spuštěno ještě do konce roku 2021.

Na počátku byl konspirační web

Podle USA Today stojí za rozšířením informace o blahodárném působení ivermektinu v Japonsku článek z 27. října, který publikoval web Hal Turner Radio Show, propagující konspirační teorie.

Právě tento web propojil podle USA Today informaci o stažení kontaminovaných vakcín a obhajobu ivermektinu coby potenciálního léčiva proti covidu ze strany nevládní Tokijské lékařské asociace s informací o náhlém zastavení růstu nových případů.

Podle odborníků oslovených agenturou AP vyvolalo pokles nákazy ve skutečnosti rozšířené používání roušek a respirátorů a útlum nočního života. K prudkému ubývání nových případů výskytu nákazy mohlo podle zdravotních expertů přispět také chladnější počasí, testování a zvýšená opatrnost obyvatel.

Zřejmě nejrevolučnější teorii, zmíněnou webem Seznam Zprávy, pak navrhl Ituro Inoue, profesor japonského Národního institutu genetiky. Podle něj mohla mutace delta šířená v Japonsku „nashromáždit příliš mnoho mutací schopných korigovat chyby viru – nestrukturálního proteinu nazvaného nsp14“. Virus se podle něj „snažil opravit“ chyby, čímž mohl nakonec „zničit sám sebe“.

Inoue však současně varoval, že to neznamená, že by země byla vůči další možné vlně pandemie imunní. „Hrozba zjevně existuje dál,“ řekl Inoue. „Plíží se tu postupně další a další varianty, které zvládala držet na uzdě japonská delta, ale po jejím vymizení se zde otevírá prostor pro vstup nových variant, protože samotné vakcíny by problém vyřešit nemusely,“ dodal vědec s tím, že jako důležitá vnímá v tomto směru karanténní opatření pro kontrolu imigrace.