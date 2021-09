V pondělí KLDR oznámila, že otestovala novou řízenou střelu dlouhého doletu. Pondělní test byl první od března, kdy Severní Korea zkušebně odpálila dvě balistické rakety krátkého doletu. KLDR také provedla test řízené střely v lednu, jen několik hodin poté, co americký prezident Joe Biden nastoupil do úřadu.

Čínský ministr zahraničí Wang I v reakci na odpálení střel řekl, že "by všechny strany měly spolupracovat při snaze prosadit mír a stabilitu na Korejském poloostrově". "Nejen Severní Korea, ale také další země provádějí vojenské aktivity," citovala Wanga agentura Reuters. "My všichni bychom měli vyvíjet snahu takovým způsobem, který pomůže obnovit dialog," míní šéf čínské diplomacie.

KLDR dnes krátce po 12:30 místního času (5:30 SELČ) odpálila z centrální části země dvě balistické rakety, které doletěly do vzdálenosti asi 800 kilometrů, dosáhly výšky 60 kilometrů a dopadly do moře. "Severní Korea odpálila dvě neznámé balistické střely z centrální vnitrozemské oblasti směrem k východnímu pobřeží. Jihokorejská a americká rozvědka provádějí podrobnou analýzu, aby zjistily další informace," napsal dnes v prohlášení jihokorejský Společný sbor náčelníků štábů (JCS).

Severní Korea dnes zkušebně odpálila dvě balistické rakety, které dopadly do vod mezi Japonskem a Korejským poloostrovem. Informovaly o tom světové agentury s odvoláním na jihokorejskou armádu. Několik hodin poté Jižní Korea oznámila, že provedla první test své balistické rakety odpalované z ponorky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.