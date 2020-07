Podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se od začátku pandemie ve Spojených státech virem SARS-CoV-2 nakazilo přes 3,76 milionu lidí, více než 140 tisíc z nich zemřelo.

Od poloviny června jsou denní počty nakažených v USA na vzestupu, přičemž nepříznivý vývoj se podle deníku The New York Times týká 43 z 50 amerických států. Velmi rychle se nyní nákaza šíří na jihu země, například na Floridě, v Alabamě, Louisianě, Texasu či Tennessee. Například v Texasu v neděli přibylo přes 7000 případů, téměř 6000 nových nakažených hlásí rovněž Kalifornie.

Za nové epicentrum nákazy je označována Florida, která v neděli popáté za sebou ohlásila přes 10 tisíc nových nákaz. Podle NYT bilance za den narostla o skoro 12 500 případů, úmrtí spojovaných s covidem-19 je z jihovýchodního státu s 21 miliony obyvatel hlášena asi stovka denně.

Televize CBS News na svém webu uvedla, že 5035 ze 6252 lůžek na jednotkách intenzivní péče je aktuálně na Floridě obsazených. Některé menší okresy prý už nemají k dispozici žádná místa určená pro vážně nemocné, těžce zasažený okres Miami-Dade County stále hlásil 23 procent volných lůžek na JIP.

Na lokální úrovni se na Floridě zavádí relativně přísná opatření včetně nočních zákazů vycházení a nařízení o povinném zakrývání obličeje. Republikánský guvernér Ron DeSantis ale zatím nevyslyšel výzvy zavést takováto pravidla plošně. O víkendu dál trval na tom, že vysoké počty odhalených infekcí jsou způsobené rozsahem testování, tento argument ale nereflektuje skutečnost, že podíl pozitivních mezi prováděnými testy v jeho státě narostl na 14 procent.

V Británii čekají na plánované výkony miliony lidí

Pandemie nemoci covid-19 v Británii natolik zahltila zdravotní systém, že na plánované neakutní výkony teď čekají skoro čtyři miliony pacientů a do konce roku by se jejich počet mohl vyšplhat až k deseti milionům. S odvoláním na údaje konfederace manažerů státního zdravotnického systému NHS o tom napsal list The New York Times (NYT).

V Británii byly už před začátkem epidemie čekací doby na některé plánované operace poměrně dlouhé - každý šestý pacient čekal na výkon déle než 18 týdnů. Od dubna do května se sice počet lidí čekajících na ošetření snížil na 3,84 milionu, to ale odborníci připisují tomu, že během vrcholící epidemie zdravotníci často neakutní pacienty vůbec nevyšetřovali a další lidé tedy na čekací listiny nepřibývali.

Podle NHS jsou údaje konfederace zkreslené a doba čekání na diagnostické testy i plánované výkony se od února zkrátila. Tomu ale neodpovídají informace organizací zaštiťujících jednotlivé medicínské obory. Dlouhé čekací doby hlásí například radiologové, několik týdnů se čeká například i na vyšetření na počítačové tomografii či magnetické rezonanci. Dramatická je i situace na onkologických pracovištích.

V červnu podle organizace Cancer Research čekalo na onkologickou léčbu či diagnostické vyšetření 2,4 milionu lidí. V průměru se k lékaři dostali po 12 týdnech. Například Sylvia Traynorová, která má za sebou půlroční chemoterapii a sérii ozařování kvůli rakovině děložního čípku, se v dubnu dozvěděla, že její léčba se kvůli koronaviru na sedm týdnů přeruší.

"Takhle jednoduše. Prostě řekli, ať nechodím. Nemohla jsem uvěřit, že to takhle ukončili. Vím, že mají akutnější případy, o které se musejí postarat, ale moje léčba zabírala," citoval ji americký deník.

Stejně je na tom i 82letá Ruth Fawcettová, která už devět měsíců s čím dál většími bolestmi čeká na operaci kolene. "Nechtějí mi říct, jak vysoko na čekají listině jsem, nebo za jak akutní případ mě považují. Děsí mě to," popisuje. Někteří lidé se snaží hledat pomoc v soukromých zařízeních, jiní si to ale s ohledem na finance nemohou dovolit.

"Koronavirus spoustě z nás nedává jinou možnost, než zanedbávat vlastní zdraví. Je to děsivé a nemůže to skončit dobře," řekla NYT Emma Shearerová, která nakonec testy kvůli endometrióze podstoupila na soukromé klinice, doporučenou operaci si už ale dovolit nemohla.

V Německu mají 249 nových případů koronaviru

V Německu za uplynulý den přibylo 249 nových případů nákazy koronavirem, celkem se tak v zemi od začátku epidemie infikovalo téměř 202.000 lidí. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Dva lidé na komplikace spojené s nemocí covid-19 zemřeli, a počet obětí tak dosáhl 9086.

V zemi s přibližně 83 miliony obyvatel se daří držet šíření viru SARS-CoV-2 relativně pod kontrolou a denní bilance nových případů se drží v rozmezí zhruba od dvou do pěti stovek. Nejvyšší počet nakažených za poslední dny úřady hlásily v sobotu, kdy jich bylo 529, v neděli bylo infikovaných 202.

Do neděle se z nákazy koronavirem plně vyléčilo téměř 188 tisíc lidí. Reprodukční číslo pak kleslo na 1,25 z 1,42 v předchozím dni. To znamená, že jedna infikovaná osoba nakazí v průměru více než jednu jinou osobu.

Koronavirem nejvíce zasaženou spolkovou zemí je dlouhodobě Bavorsko, které sousedí s Českem. Od propuknutí epidemie se tam nakazilo 49 775 lidí, z nichž 2616 zemřelo. Sasko, které s Českou republikou sdílí jižní hranici, má 5488 případů nákazy a 225 mrtvých.

Indie, která je podle absolutního počtu nakažených celosvětově třetí za USA a Brazílií, dnes ohlásila další rekordní denní přírůstek: bezmála 39 tisíc nových infekcí. Indické ministerstvo zdravotnictví také oznámilo 543 nových úmrtí. Celkem se v zemi nový koronavirus prokázal u více než 1,08 milionu lidí, z nichž 26 816 zemřelo.

Nově nakažených i zemřelých naopak stabilně ubývá v Rusku, které dnes oznámilo 6109 dalších infekcí a 95 úmrtí v souvislosti s koronavirem. Nejnovější údaj o nakažených představuje nejnižší denní nárůst od svátků na začátku května. Denní úmrtnost pak byla v uplynulém dni nejnižší od 29. června.

Ve Francii musí nosit roušky v obchodech, jinak hrozí pokuta

Ve Francii od dnešního dne v rámci opatření proti šíření koronaviru platí povinnost nosit roušky v supermarketech, obchodních domech, bankách, obchodech a na vnitřních tržištích. Kdo pokrývku obličeje nebude mít, hrozí mu pokuta 135 eur (přes 3600 Kč), připomněla opatření agentura AP.

Až dosud Francie vyžadovala nošení pokrývek obličeje v prostředcích veřejné hromadné dopravy a v těch veřejných prostorech, kde není možné dodržovat patřičné rozestupy, například v kinech, muzeích či kostelech a mešitách.

Ve Francii, která má zhruba 68 milionů obyvatel, si pandemie způsobená koronavirem vyžádala přes 30.000 mrtvých z více než 210.000 nakažených. Téměř polovina obětí pochází z domovů důchodců a pečovatelských domů.

Od poloviny března do poloviny května byli Francouzi kvůli vládním nařízením z velké části zavření doma a počet nakažených se postupně snižoval. Nyní se ale objevují náznaky, že virus opět nabývá na síle, poznamenala agentura AP. Jak dnes uvedl ministr zdravotnictví Olivier Véran, nově se infekce šíří v souvislosti s tím, že rodiny společně tráví letní dovolené.



V Norsku za poslední den nepřibyl žádný případ nákazy

Norsko nezaznamenalo za posledních 24 hodin žádný nový případ nákazy koronavirem. Informoval o tom dnes norský list Aftenposten. Nízké přírůstky v posledních dnech hlásí i další severské státy s výjimkou Švédska, které v boji s koronavirovou pandemií zvolilo volnější přístup. V posledním týdnu na švédském území přibývalo denně v průměru 350 nakažených.

Norsko registruje od začátku epidemie 9028 nákaz koronavirem a 255 pacientů, kteří s nemocí covid-19 zemřeli. Infikovaných přibývá v posledních dnech minimálně - v sobotu, stejně jako v pátek, to byly tři případy.

Příznivá situace je i ve Finsku. To podle televize Yle za poslední den ohlásilo 17 nových případů infekce. Víkendová čísla byla o něco vyšší, počátkem minulého týdne se denní počet potvrzených nákaz pohyboval od jednoho do osmi případů. Celkově eviduje Finsko 7335 infekcí a 328 úmrtí s covidem.

Dánsko zveřejnilo podle listu The Local poslední údaje v pátek, kdy oznámilo 49 nových nakažených. Celkově tak koronavirová bilance v zemi dosáhla 13 173 prokázaných případů, úmrtí registruje Dánsko 611.

Ve Švédsku, které nezavedlo tak přísná opatření proti šíření koronaviru a spoléhalo na zodpovědné chování obyvatel, jsou denní přírůstky nakažených nadále trojciferné. Za poslední týden přibývalo v průměru 347 lidí s koronavirem denně, což je ale pořád výrazně méně ve srovnání s červnem, kdy země hlásila až 1800 nových případů nákazy za den.

Od začátku epidemie testy odhalily ve Švédsku 77 281 případů a 5619 pacientů na komplikace spojené s covidem zemřelo. Na seznamu bezpečných zemí pro cestování českého ministerstva zdravotnictví patří Švédsko společně se Srbskem a Černou Horou k jediným evropským zemím v "červené" kategorii vysoce rizikových.