Je rekordmankou nejen v britském měřítku, ale také v celosvětovém. V seznamu nejdéle vládnoucích panovníků světové historie poskočila v pondělí britská královna Alžběta II. na druhé místo, 13. června byla na trůnu přesně 70 let a 127 dní. „Tím přeskočila thajského krále Pchúmipchona Adunjadéta, který zemřel v roce 2016. Dobu, po kterou vládl ve své zemi on, královna Alžběta II. vyrovnala v neděli,“ uvedla stanice BBC .

Déle než Alžběta II. už v historii lidstva vydržel vládnout pouze francouzský král Ludvík XIV. Na trůnu byl až do své smrti v roce 1715, přesně 72 let a 110 dní. K této rekordní době přispělo ovšem i to, že se korunovanou hlavou stal už jako dítě. „Titul získal ve věku pouhých čtyř let, v roce 1643. Skutečně samostatně vládnout ovšem začal až v roce 1661,“ doplnila stanice CBS News.

Krále Slunce by Alžběta II. mohla v čele žebříčku nahradit, pokud by panovala nejméně do jara 2024. Jedno prvenství už ale má - je nejdéle vládnoucí ženou ve světových dějinách.

Britská královna si poprvé nasadila korunu v roce 1952 po náhlé smrti otce Jiřího VI. Tehdy jí bylo pětadvacet let. Letos oslavila šestadevadesáté narozeniny. Dlouhověkost má v rodině, její matka se dožila 102 let, přičemž až do posledních týdnů se aktivně zúčastňovala různých událostí a zastávala povinnosti vyplývající z jejího postavení.

Alžběta a jubilejní oslavy

Sedmdesáti let na trůnu Alžběta II. dosáhla letos 6. února. Platinové jubileum oslavila při oficiálních čtyřdenních oslavách o prvním červnovém víkendu. Jak Deník informoval, jejich součástí byla tradiční vojenská přehlídka Trooping the Colour na počest narozenin panovnice, slavnostní bohoslužba, velkolepý koncert plný hvězd i speciální karnevalový a alegorický průvod. Všech akcí se kromě známých celebrit zúčastnili všichni pracující členové britské královské rodiny a události si vysloužily celosvětovou pozornost.

Samotná oslavenkyně se při nich na veřejnosti nakonec ukázala pouze dvakrát, jelikož ji v posledních měsících trápí pohybové potíže. Na balkon Buckinghamského paláce vystoupila nejdříve ve čtvrtek při přehlídce Trooping the Colour a následně až v neděli při závěrečném ceremoniálu. V obou případech ale doslova zářila.

Paddington, královna a sendvič. Alžběta II. pobavila svět skečem s medvídkem

Ve Spojeném království je Alžběta II. rekordmankou v počtu let na trůnu od roku 2015. „Tehdy dobou své vlády předstihla královnu Viktorii,“ připomněla BBC. Královna Viktorie je v celosvětovém žebříčku panovníků a panovnic osmá.

Během Alžbětiny vlády se jen v USA stihlo vystřídat, a je třeba dodat, že zatím, celkem čtrnáct prezidentů. Alžběta II. se osobně potkala se třinácti. Výjimkou byl pouze Lyndon Johnson.

Nejdéle vládnoucí panovníci světových dějin



1. král Ludvík XIV., Francie, doba vlády 72 let a 110 dní (mezi lety 1643 a 1715)

2. královna Alžběta II., Velká Británie, doba vlády 70 let a 128 dní (k úterý 14. června 2022, vzhledem k tomu, že Alžběta II. nadále panuje, číselný údaj u jejího jména se bude ještě zvyšovat)

3. král Pchúmipchon Adunjadét (neboli Ráma IX.), Thajsko, doba vlády 70 let a 126 dní (mezi lety 1946 a 2016)

4. Jan II. kníže z Lichtenštejna, Lichtenštejnsko, doba vlády 70 let a 91 dní (mezi lety 1858 a 1929)

5. K'inich Janaab' Pakal, Palenque (Mayská říše), doba vlády 68 let a 33 dní (mezi lety 615 a 683)

6. císař František Josef I., Rakousko-Uhersko, doba vlády 67 let a 355 dní (mezi lety 1848 a 1916)

7. král Ferdinand I. (známý také jako Ferdinand III.), Sicílie, doba vlády 65 let a 90 dní (mezi lety 1759 a 1825) (ovšem jeho umístění na 7. místě žebříčku může být sporné, jelikož počátkem 19. století byl na několik let z trůnu sesazen Napoleonem)

8. královna Viktorie, Velká Británie, doba vlády 63 let a 216 dní (mezi lety 1831 až 1901)

9. král Jakub I. Aragonský, aragonský král, doba vlády 62 let a 319 dní (mezi lety 1213 a 1276)

10. císař Hirohito (známý také jako císař Šówa), Japonsko, doba vlády 62 let a 13 dní (mezi lety 1926 a 1989)



Zdroj: Wikipedia