Jak ale píše list Independent, při soudním líčení na povrch vyplavaly strašlivé detaily. Příbuzní Allison Fluke-Ekrenové totiž tvrdí, že je léta týrala - a dokonce měla sexuálně zneužívat vlastní děti.

Učila dívky používat zbraně a granáty

Teroristka se u soudu přiznala, že vedla čistě ženský prapor Islámského státu Khatiba Nusaybah. V něm zhruba sto dívek učila používat automatické zbraně či odpalovat granáty a sebevražedné pásy. Některým členkám praporu bylo teprve deset let. „Vymývala mozky mladým dívkám a cvičila je v zabíjení. Vytyčila cestu teroru a uvrhla své vlastní děti do nezměrných hlubin krutosti tím, že je fyzicky, psychicky, emocionálně a sexuálně zneužívala,“ napsal první asistent státního zástupce Raj Parekh ve zprávě pro soud.

Fluke-Ekrenová vyrůstala v americkém Kansasu. Poté, co se zradikalizovala a stala vůdkyní ženské skupiny Islámského státu, začala intenzivně cestovat do Egypta, Libye a do Sýrie.

Postupně přivedla na svět dvanáct dětí a měla pět různých manželů, z nichž někteří byli zabiti v boji za Islámský stát. Její příbuzní tvrdí, že stála za radikalizací svého druhého manžela, který rodinu převezl do Egypta. Myšlenku vytvořit čistě ženskou teroristickou jednotku postupně nabízela několika teroristickým skupinám, s nápadem ale uspěla až u Islámského státu.

V nynějším procesu proti ní vypovídali její rodiče i některé děti. Rodiče ji popsali jako manipulativní osobu, která se smíchem vyprávěla, jak se v dětství pokusila utopit svého bratra v jezeře.

Zneužívala své děti

Jedním z nejhorších obvinění, kterým teroristka nyní čelí, je sexuální zneužívání vlastních dětí. „Matka mě mlátila po těle, až dokud jsem neměla svaly v křečích. Poté odešla do svého pokoje a masturbovala nad tím, že mě bije. Slyšela jsem ji z vedlejšího pokoje,“ napsala v dopise soudu nyní již její dospělá dcera. Matka ji v dětství také zapsala do teroristického praporu, který vedla.

Ze zneužívání ženu obvinil také její nejstarší syn. Ten tvrdí, že jeho matka mučí děti pro sexuální potěšení.

Teroristka obvinění ze zneužívání popírá, a vysvětluje je tím, že její dcera zažila v Sýrii trauma. Podle listu Independent navzdory vážnosti obvinění není jasné, nakolik přispějí ke konečnému rozsudku, neboť je nelze jasně propojit s podporou terorismu, jíž se tento konkrétní proces s Fluke-Ekrenovou týká.

Syn obviněné ženy tvrdí, že jeho matka je zkušená manipulátorka. „Znám ji a vím, že se pokusí ze všeho vylhat. Pokusí se použít dojemný příběh, aby opět získala moc a přístup k obětem,“ vyjádřil se syn.

Zdroj: Youtube

On i jeho sestra utekli ze Sýrie, kam je dovezla matka, zpátky do Kansasu. Fluke-Ekrenová v zemi zůstala, a dokonce se snažila svou rodinu oklamat, aby si příbuzní mysleli, že už nežije. Nakonec byla v Sýrii zadržena v létě loňského roku a letos v lednu převezena do americké Virginie. Deník New York Times uvádí, že FBI a státní zástupce překvapila zejména její zatvrzelá bojovnost a nezvykle vysoké postavení v Islámském státě.

Hrozila znásilněním a plánovala atentát

Dokument, který soudu předložili prokurátoři, je plný děsivých obvinění. Podle vyšetřování měla Fluke-Ekrenová například nabádat těhotnou ženu, aby spáchala sebevražedný atentát. Třináctiletou dceru zase měla přinutit, aby se provdala za bojovníka Islámského státu.

Kromě toho v Libyi chtěla založit školu pro mladé dívky, kde jim ukazovala videa iráckých žen znásilněných americkými vojáky. Její dcera uvedla, že jim tvrdila, že jestli nebudou zabíjet nevěřící, tak budou znásilněny.

Deník Mirror doplňuje, že obviněná měla snít o teroristickém útoku v Americe. Uvažovala třeba o odpálení auta plného výbušnin v garáži nákupního centra či odpálení bomby v univerzitním kampusu. Pokročila tak daleko, že svůj plán předložila tehdejšímu vůdci Islámského státu a ten schválil jeho financování.

Přestože je dle ideologie Islámského státu postavení žen oproti mužům podřadné, jsou pro tuto teroristickou skupinu významnou silou. Ženy mají dle Islámského státu být především pečujícími matkami, zásadně ale přispívají k úspěchu náboru do vojenských skupin organizace.

Islámský stát se prezentuje jako osvoboditel žen od hrozby, kterou představují západní země, a to zejména v opuštění islámské víry. Organizace, známá také jako Daeš či pod zkratkou ISIS, je radikální islámská teroristická organizace původem z Iráku. Na dobytém území v Iráku a Sýrii vyhlásila v roce 2014 samozvaný Islámský stát.