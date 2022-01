Největší. Takový přívlastek si vysloužil novoroční ohňostroj v Abú Zabí. „Čtyřicetiminutová show pokořila tři světové rekordy - co do délky trvání, formy i objemu použité pyrotechniky. Ohňostroje navíc doplnila dronová show," shrnuje server The National News.