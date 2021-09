Bohoslužba začala v deset dopoledne a skončila před polednem. Odpoledne papež František odjel na bratislavské letiště a odtamtud se vrátil přes Řím do Vatikánu, čímž návštěvu Slovenska zakončil. Do země přiletěl v sobotu.

Šaštín jako poutní místo tradičně navštěvují i věřící z České republiky. „Papež František se zařadil mezi nejvýznamnější návštěvy Šaštína," sdělili zástupci Konference slovenských biskupů. V roku 1987 tady byla dnes už svatá Matka Tereza. Někdejší papež Jan Pavel II. se modlil v místní Bazilice Sedmibolestné Panny Marie při své druhé návštěvě Slovenska v roce 1995. V současnosti Šaštín každoročně hostí přibližně 200 domácích a 40 zahraničních poutí. Celkově přijde do Šaštína ročně takřka 200 tisíc poutníků.

František také zdůraznil, že víra pobízí lidi, aby byli solidární s těmi, kdo jsou v nouzi. „Nezapomeňme na to, že nesmíme redukovat víru na cukr, který oslazuje život,“ řekl na mši. V závěru poděkoval za přijetí a zmínil i prezidentku Zuzanu Čaputovou.

V kázání k věřícím vyzval k dialogu a solidaritě a promluvil o odkazu Panny Marie Sedmibolestné, národní patronky východních sousedů. „Nejde o to, abychom byli k světu nepřátelští, ale abychom byli lidmi, kteří začínají dialog, když vidí odlišné postoje, kteří šíří příjemnou vůni solidárnosti tam, kde často převládají osobní a kolektivní formy sobectví, kteří chrání a zachovávají život tam, kde se uplatňuje logika smrti,“ uvedl papež.

Podle organizátorů nakonec na venkovní mši do Šaštína, národního poutního místa, dorazilo přes padesát tisíc účastníků. Původně se očekávalo větší přiblížení počtu 350 tisíc z doposud poslední návštěvě papeže na Slovensku (Jana Pavla II.). I tak to ale byla největší akce v zemi od počátku koronavirové pandemie.

Jan Krobot dorazil až od Zábřehu na Moravě a přespal v místě konání. „Přijel jsem dopředu a sám. Poznával jsem okolí. U papeže Františka obdivuji jeho vitalitu, s níž zvládá několikadenní namáhavé cesty. S tím by měl problémy leckterý čtyřicátník," uznal mladý muž s českou vlajkou.

Byly rády, že uvidí poprvé svatého otce naživo. „Měly jsme trochu problém s potvrzením vstupenky, která přišla až včera, byly jsme tak dlouho v nejistotě. Nakonec se to podařilo a jsme tady,“ usmívaly se za zábranou.

Mezi desítkami tisíc věřících čekaly na papeže Františka ve slovenském Šaštíně od brzkých ranních hodin i kamarádky Marie a Jitka z východních Čech. Nejprve přijely vlakem do Břeclavi a odtud na kole až na místo středeční bohoslužby, která završila návštěvu hlavy katolické církve. „Bude to určitě velký zážitek,“ shodovaly se po rozednění.

