Reportéři agentury Reuters účast v metropoli odhadli na nejméně 40 tisíc lidí, ruské úřady hovoří o 4000 demonstrantů. Ruské ministerstvo zahraničí na odhad Reuters reagovalo sarkastickou poznámkou. "Proč ne rovnou čtyři miliony?" uvedlo na sociální síti Telegram.

Zatčena byla také manželka Navalného Julije, která to napsala na instagramu, když byla odvážena policejním vozem. Na Puškinově náměstí propukly potyčky s policií a demonstranty hrubě vláčeli pryč těžkooděnci do policejních autobusů a antonů, některé bili obušky, popisuje dění agentura AP.

K demonstracím vyzval Rusy sám Navalnyj; ruské úřady daly najevo, že těmto akcím hodlají zabránit. Tisíce lidí vyšly dnes do ulic Vladivostoku, Chabarovsku, Novosibirsku a Čity na východě země. Nejméně dvoutisícový protest se konal také v druhém největším ruském městě Petrohradu. Demonstranti skandovali "Svobodu Navalnému!", "Svobodu politickým vězňům!" či "Putin je lhář!"

Podle serveru DownDetector byly v Rusku zaznamenány výpadky mobilních služeb a internetu. Jejich rušení někdy využívají ruské úřady k tomu, aby zkomplikovaly odpůrcům komunikaci. Na mnoha místech museli demonstranti čelit mrazivým teplotám, které například v Jakutsku klesaly až k minus 50 stupňům Celsia.

Zadržena byla Ljubov Sobolová, právnička a spolupracovnice Navalného z jeho Fondu boje s korupcí. Spolu s dalšími spolupracovníky opozičního vůdce si pro ni policie přišla již ve čtvrtek, následně ale byla tato matka malého dítěte propuštěna. Rovněž zadržená Navalného mluvčí Kira Jarmišová byla odsouzena k devíti dnům vězení.

Protesters in Vladivostok braved truncheon-wielding riot police to rally today in support of jailed opposition leader Aleksei Navalny. pic.twitter.com/QiWyEm2z7Y