Dvanáctiletá ruská zpěvačka Sofia Khomenko sedí v televizním studiu, oděná je do azurově modré halenky a vlasy má spleteny do dvou dlouhých copů. „Hezký den, dnes budeme mít lekci o světovém míru,“ říká dívka svým zpěvavým hlasem do kamery. Tak vypadá úvod půlhodinového propagandistického videa, které nově zveřejnilo a dětem povinně naordinovalo ruské ministerstvo školství.