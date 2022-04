Při pohledu na fronty lidí, kteří si chtějí koupit cukr v ruském Saratově, by si mnozí mohli vzpomenout na éru Sovětského svazu. Podobně je tomu i u dalších základních potravin. Rusové se obávají, že 'vojenská operace' na Ukrajině povede k faktickému návratu do minulosti a nekonečným frontám před obchody.

Pytle s cukrem a pohankou začaly mizet z místních trhů začátkem března, pouhý týden po začátku ruské invaze do sousední země. Když minulý týden úřad starosty Saratova oznámil, že uspořádá speciální trhy, kde si lidé budou moci tyto základní potraviny koupit, dostavily se stovky zájemců.

Meanwhile in Russia… The line for sugar on Theater Square in the center of Saratov… pic.twitter.com/xkXat9ybfH — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) March 21, 2022

„Lidé si vyměňují tipy, kde sehnat cukr. To je šílené,” řekl Viktor Nazarov, jenž byl navštívit speciální trh na popud babičky. „Je to smutné i legrační. Připadá mi to, jako by před měsícem bylo všechno v pořádku a teď se zase bavíme o devadesátých letech, kupujeme výrobky, protože se bojíme, že zmizí,” dodal. Po hodině a půl čekání na hlavním náměstí si mohl koupit pouze jeden pětikilogramový pytel cukru.

Na sociálních sítích už se objevují videa ukazující boje o cukr i v obchodech v dalších ruských městech. Úředníci ale tvrdí, že nedostatek surovin je pouze součástí umělé krize. „To, co se dnes děje s cukrem, má za cíl vyvolat ve společnosti panickou náladu,” prohlásil v úterý guvernér omské oblasti.

The sugar war continues



Goods do not even have time to leave the warehouse as they are furiously taken away. The most interesting thing is that now in #Russia there is no shortage of sugar, people just created it for themselves. pic.twitter.com/lgIYXvaDCm — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2022

Náhlý nedostatek některých potravin je první předzvěstí těžkého roku pro Rusko, který se už nyní vyznačuje masivním hospodářským poklesem, vysokou inflací a pro globalizovanou ekonomiku bezprecedentním odříznutím Ruska od zbytku světa kvůli válce na Ukrajině.

„Myslím, že se postupně vracíme zpět do SSSR,” řekla Elina Ribaková, zástupkyně hlavního ekonoma Institutu mezinárodních financí, a naznačila, že se ruská vláda bude pravděpodobně i nadále uzavírat před světovou ekonomikou.

Obchody hlásí v některých velkých městech nedostatek základních produktů, jako jsou například tampony. Ceny dováženého zboží, mezi něž se řadí prací prášky, oblečení nebo zubní pasty, prudce vzrostly, protože hodnota rublu rapidně klesla. Vláda ze zdražování základního zboží viní panické nákupy a spekulanty a tvrdí, že má více než dostatečnou nabídku k uspokojení poptávky.

„Stejně jako v roce 2020 chci i nyní naše občany uklidnit. Plně se zásobujeme cukrem i pohankou. Není nutné panikařit a skupovat toto zboží. Je ho dost pro všechny,” uvedla ve veřejném projevu Viktoria Abramčenko, místopředsedkyně ruské vlády.

Russians standing in long lines in Saratov today in an attempt to panic-buy sugar.



We are just getting started Russia. More sanctions are coming. pic.twitter.com/YmpRM3xrlk — Visegrád 24 (@visegrad24) March 19, 2022

Ještě znepokojivější je, že z regálů začaly mizet léky, jako je například inzulin nebo dětský lék proti zánětům. Podle některých průzkumů se ruští lékaři potýkají s nedostatkem více než 80 léků v lékárnách. I v tomto případě ruští představitelé obvinili panické kupce. Životně důležité léky by do Ruska měly nadále proudit ze západu, farmaceutické společnosti v tomto směru dodávky neomezily.

Vzhledem k poklesu ruské ekonomiky se očekává, že inflace se letos vyšplhá až na dvacet procent, uvedla Ribaková. Pro obyčejné Rusy to podle ní bude znamenat chudobu a zoufalství. „Lidé měli tolik práce s tím, aby přežili. Sehnat základní léky, potraviny, přežít z minimálních důchodů. Lidé přicházejí do této krize už tak velmi chudí. Nemají úspory, předtím sotva přežívali a teď budou trávit dny ve frontách a nebudou mít přístup k základní zdravotní péči a lékům,” uvedla.

Battle for Sugar



According to official data, since the end of last week, sugar has risen in price by 12.8% in #Russia. People, fearing an even greater rise in prices, began to buy it en masse. pic.twitter.com/3TOjwPsDTw — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

Odbornice na ekonomiku ruských regionů Natalia Zubarevičová poznamenala, že hlavním důvodem nedávného nedostatku nejsou jen škody způsobené sankcemi, ale také selhání dodavatelských řetězců a váhání s velkými nákupy ve chvíli, kdy hodnota rublu zůstává nestabilní. „Chápu, že instinkty sovětských Rusů se nemění,” řekla během rozhlasového pořadu a poznamenala, že cukr byl tradičním zbožím, které se nakupovalo v nejistých ekonomických časech.

2019: 3,05%

2020: 4,9%

2021: 8,4%

2022(prognosis): realistically around 30% (20% if we are extremely lucky) — Anton Barbashin (@ABarbashin) March 22, 2022

Tisíce lidí v Rusku navíc přišly o práci poté, co velké zahraniční společnosti, včetně Ikea a McDonald’s, dočasně opustily ruský trh. Mezitím začaly zastavovat výrobu také místní továrny a další zaměstnavatelé.

Moskevské letiště Šeremetěvo, které je největší v zemi, v pondělí oznámilo, že bude muset propustit pětinu pracovníků a zastavit další přijímání nových lidí, protože se kvůli sankcím zpomalil provoz.

V dlouhodobějším horizontu by mohla být ohrožena celá odvětví ruské ekonomiky, protože nedostatečný přístup k západním součástkám by mohl ovlivnit vše od letecké dopravy, až po výrobu spotřebního zboží. „Hospodářský růst je obětován ve prospěch válečné ekonomiky,” uvedla Maria Shagina z Finského institutu mezinárodních záležitostí a Ženevské mezinárodní sítě pro sankce.

Dodatečná rizika a nestálost působení v Rusku nyní znamenají, že se mnoho společností rozhodne na trh znovu nevstupovat, dodala.