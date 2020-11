Turecká média později informovala, že otřesy bylo cítit i v provincii Marmara, v níž se nachází metropole Istanbul. Soylu posléze informoval, že z šesti dalších tureckých regionů, v nichž bylo cítit otřesy, nejsou hlášeny žádné ztráty na životech.

Podle Evropského středomořského seismologického centra (EMSC) dosáhl otřes síly 6,9 stupně, turecké úřady ovšem uvádí sílu 6,6 stupně. Americká geologická služba USGS dokonce naměřila sílu 7,0.

Turecký prezident Recdep Tayyip Edrogan na twitteru vyjádřil naději v rychlé zotavení Izmiru, který byl otřesy postižen nejvíce. „Všemi prostředky poproříme naše občany postižené zemětřesením. Zahájili jsme nezbytné práce v regionu za pomoci všech relevantních institucí a ministerstev,“ uvedl.

Epicentrum zemětřesení bylo podle tureckého úřadu po zvládání katastrof a krizových situací zhruba 17 kilometrů daleko od pobřeží Izmiru v hloubce 16 kilometrů pod hladinou moře.

The 7.0 magnitude #earthquake , about 17km off the coast of western Izmir province, was felt as far away as Athens and Istanbul, the US Geological Survey said.

There was no word on casualties but images from the Turkish city of #Izmir showed buildings that had collapsed. pic.twitter.com/ibWl3i4b7F