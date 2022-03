Během sobotního dopoledne se však objevily zprávy, že Rusové nedodržují dohodnuté příměří na celé délce koridoru, evakuace byla proto odložena. „Rusové nás i nadále bombardují a používají dělostřelectvo. Je to šílené,“ řekl BBC místostarosta Serhij Orlov. „V Mariupolu žádné příměří není a klid zbraní není ani podél humanitárního koridoru,“ dodal.

Poradce ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko podle agentury Unian již dříve řekl, že Kyjev zatím nedostal od Moskvy bezpečnostní garance pro humanitární koridory.

Přístav Mariupol je pod ruskou blokádou. Starosta města Vadym Bojčenko v pátek varoval, že ve městě není voda, teplo ani elektřina a že docházejí zásoby jídla. Vznik humanitárního koridoru podle něho poskytne příležitost k opravám důležité infrastruktury. „Také bude možné zajistit pro Mariupol potraviny a nejdůležitější léky,“ napsal na telegramu.

Pokud by se Rusku podařilo ovládnout Mariupol, umožnilo by mu to vytvořit pozemní koridor mezi Krymem, který Rusko obsadilo v roce 2014, a Moskvou podporovanými separatistickými oblastmi Donbasu.

Válčí se i v kyberprostoru. Rusko se zdá být nečinné, realita ale může být jiná

Těžká situace je i v menší Volnovaše, kde podle místního poslance Dmytra Lubiňce je 90 procent budov ve městě poškozených, lidem uvázlým v krytech docházejí zásoby. Kvůli intenzivním ruským útokům prý neměl kdo odvézt mrtvé.

Ze zhruba šedesátitisícového ukrajinského města Irpiň se tisíce lidí snaží uprchnout do Kyjeva. Město, které se nachází zhruba 25 kilometrů od ukrajinské metropole, ostřeluje ruská armáda a část obyvatel nemá přístup k tekoucí vodě, elektřině či plynu. Odchod lidí ztěžuje demolice mostu, kterou provedla ukrajinská armáda, aby zpomalila postup ruských jednotek.

Řadou ukrajinských měst, mimo jiné Kyjevem, Žytomyrem a Černihivem, se v sobotu ráno opět rozezněly sirény, které obyvatele varují před leteckými útoky. Z města Sumy, které se nachází severozápadně od Charkova, jsou hlášeny pouliční boje, píše list The Kyiv Independent. Obyvatelé mají zůstat doma, případně se uchýlit do krytů.

Ruské jednotky v sobotu obsadily také psychiatrickou nemocnici ve městě Borodjanka severozápadně od Kyjeva, kde je 670 lidí. S odvoláním na místní správu o tom informovala agentura Reuters.

Obsazení Chersonu

Zdroj: DeníkPo deseti dnech invaze zatím ruské síly nejvíce pokročily na jihu Ukrajiny, kde se jim tento týden podařilo obsadit první větší město, Cherson. V posledních dnech se podle agentury Reuters zhoršilo bombardování severovýchodních měst Charkov a Černihiv.

Podle poradce ukrajinského prezidenta Oleksije Arestovyče se podařilo zastavit postup ruských sil u jihoukrajinského přístavu Mykolajiv, kde žije 500 tisíc lidí, dodal Reuters.

Rusko od začátku invaze na Ukrajinu přišlo o zhruba 10 tisíc vojáků, uvedlo ukrajinské ministerstvo obrany. Číslo je o zhruba 900 vyšší než v pátek, nelze ho ale nezávisle ověřit. Kyjev vlastní ztráty neuvádí. Moskva dosud připustila zhruba 500 zabitých a na 1600 zraněných vojáků.