„Naši vojáci ukázali svou sílu, svou vytrvalost. Chráníme svoji vlast, ale nikoho nemučíme.“ Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v televizním interview vyzdvihl sílu ukrajinského lidu, který nyní již čtvrtým týdnem čelí ruské vojenské invazi do země. Podle něj válku může válku ukončit kompromis, který by vzešel z přímého jednání mezi ním a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Zároveň ale dodal, že se při domluvě bude řídit názorem Ukrajinců - ten by měl jasně vzejít z referenda.

Ukrajina bude podle vyjádření prezidenta rovněž trvat na tom, aby byla zachována její územní celistvost. „Vím jenom jedno. Ztrátu našich obyvatel, našeho lidu, nám dějiny neodpustí. A budoucí generace nám neodpustí ztráty našich území. Nemůžeme se vzdát ani kousku naší půdy, musíme udělat vše, aby se Donbas vrátil,“ uvedl Zelenskyj.

A zdůraznil, že výsledkem jakýchkoli jednání s Ruskem musí být domluva, nikoli podvolení se ultimátu. „Ultimátum není věc, kterou Ukrajina bude plnit. Dosáhnout toho by bylo možné jen tak, že by nás všechny zničili, pak by jejich ultimátum bylo splněno,“ řekl Zelenskyj.

Připomněl zároveň, že ve městech, které se ruským vojskům podařilo obsadit, jejich obyvatelé odmítli uznat okupační moc. „V Melitopolu, když vojska vcházela, všude věšela ruské vlajky. Ale lidé v noci přišli, vlajky shodili a místo nich vyzvedli ukrajinské vlajky. Ultimátum bude splněno, jen když my nebudeme,“ poznamenal Zelenskyj.

Zároveň ale upozornil, že odmítnutí přistoupení na ultimáta neznamená, že by Ukrajina nechtěla mír. „My jsme pro mír, ať jakkoliv složitý, přece jen je lepšínež válka. My nenávidíme vojska, která nám ničí města, zabíjí naše občany. Potřebujeme si sednout k jednacímu stolu a jednat. Domlouvat se, to je to správné slovo. Nic jiného nám nezbyde. Nikoliv však plnit ultimáta. V dialogu musíme najít kompromis,“ uvedl ukrajinský prezident. A dodal, že si nepřeje pro ukrajinský lid takové vyústění situace, aby Ukrajinci jako národ přestali existovat.

Podle Zelenského jsou ultimáta součástí strategie Ruska, jak dostat Ukrajinu do pozice země, která odmítá mírovou domluvu. „Není náhodou, že kladou takové požadavky, které jsou pro Ukrajinu nepřijatelné. Je to léčka, on (Putin, pozn. red.) to délá proto, aby mohl říct: To oni si nepřáli mír,“ poznamenal Zelenskyj.

Po boku svého lidu

Ukrajinský prezident Zelenskyj rovněž v televizním interview několikrát zopakoval, že nejdůležitější je pro něj při zvažování dalšího postupu vůle ukrajinského lidu. A to i ohledně případné dohody s Ruskem. „Jsem připraven jít a přistoupit na cokoliv, jen když budu společně se svým lidem. Konečně jsme dosáhli jednoty a v žádném případě si nepřeji rozkol v našem státě,“ řekl Zelenskyj.

Opakovaně také připomněl, že Ukrajina je v aktuálně probíhajícím konfliktu napadeným státem. „Nikdo neválčí s ruským lidem, nikdo neválčí s Ruskem. Oni sem přišli a oni válčí s Ukrajinou. My konkrétně bojujeme proti ruským vojákům a důstojníkům, kteří jsou tady. My jsme na jejich území nevstoupili,“ zmínil Zelenskyj.

Podle něj Rusko nevidí Ukrajinu jako součást Evropy, ale část postsovětského prostoru. A právě ten chce podle Zelenského Rusko opětovně ovládnout. Ukrajinský prezident v rozhovoru zdůraznil, že válka, kterou Rusko vede, by se nemusela zastavit u ukrajinských hranic.

„Evropa by měla udělat všechno, aby se Rusko necítilo jako vládce světa.Putin se nechystá ukončit tuto válku. Tato válka je jenom mezistupněm, než půjde dál do Evropy. Chce okupovat pobaltské země, které dříve byly součástí Sovětského svazu, a ty země, kde byla sovětská vojska rozmístěna," upozornil Zelenskyj.

Prohlášení v tomto duchu neposkytl poprvé, už v dřívějších dnech upozorňoval, že pokud Ukrajina padne, mohou ruská vojska napadnout i další evropské země.

Vyjádřil se také k migrační krizi, kterou Putinem vyvolaná válka na Ukrajině spustila. Poprosil obyvatele evropských zemí, kam váleční uprchlíci z Ukrajiny proudí, o sounáležitost. „Každý z nás by měl být Ukrajincem. Bylo by dobré, kdyby se vcítil do naší situace, my teď skutečně můžeme ztratit úplně všechno,“ poprosil Zelenskyj.

Koho preferuji? Moji ženu

Prezident Zelenskyj rovněž v rozhovoru zavzpomínal na návštěvu premiérů tří států - mimo jiné českého premiéra Petra Fialy - v ostřelovaném Kyjevě. A uvedl, že ji považoval za důležitý signál. „Když mi předseda vlády řekl, že by chtěli přijet, řekl jsem, že je to odvážná, pěkná věc. Dnes jsme hovořili (v televizním interview, pozn. red.) o tom, jak by se lidé měli zachovat, nebát se Ruska, a právě v tomto duchu byl jejich příjezd, že mě podpořili a Ruska se nebáli. Pro nás se stali v mnohem větší míře lidry svých států, než když jsem je předtím viděl ve formálním oblečení,“ vyzdvihl Zelenskyj.

Zároveň potvrdil, že je denně v kontaktu s lídry evropských i mimoevropských států. „Možná už jsou ze mě unaveni. Ale za jednu věc jsem moc rád, že jsme udrželi takové spojení nejen přes vládní kanály, ale mám také Whatsapp a další komunikační zařízení,“ poznamenal Zelenskyj.

A na otázku novinářky, koho preferuje jako komunikačního partnera, odpověděl stručně. „Moji ženu," usmál se Zelenskyj.

Nešlo o jedinou osobnější poznámku během večera. Prezident Zelenskyj se svou příslovečnou otevřeností přiznal, že relaxovat v současné chvíli je pro něj těžké. Spí ale podle svých slov dobře a rozhoduje se klidně. A vysvětlil také, jak vzniklo jedno z jeho nejslavnějších videí, na kterém se prochází venku po kyjevských ulicích a ukazuje, že skutečně zůstal v ostřelovaném ukrajinském hlavním městě.

„Nebyla to strategie. Už mě otravovalo, že stále říkali, že jsem někam odjel. Tak jsem řekl, že když budu pouze v kanceláři, tak nám nikdo neuvěří, že musíme ven,“ nastínil Zelenskyj.