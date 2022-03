Novináři byli právě na cestě do ukrajinského města Buča, ležícího zhruba 25 kiometrů na západ od Kyjeva, kde předchozí den zničila ukrajinská armáda ruský konvoj. "Důvěryhodné kontakty ve městě nám řekly, že je klid, a slíbily, že nám ukážou konvoj a řeknou nám, co se stalo," uvedl Stuart Ramsay pro Sky News v obsáhlé reportáži o útoku.

Náš svět se obrátil vzhůru nohama

Cestou přes ukrajinská kontrolní stanoviště tým v dálce sledoval, jak vzduchem křižují ruské bojové vrtulníky a jak se jejich nosy sklánějí k zemi, když zahájily palbu.

"Celá tato část venkova - včetně našeho zamýšleného cíle - se z klidné oblasti náhle proměnila v bitevní pole," uvedl Ramsay.

Voják na posledním ukrajinském kontrolním stanovišti namířil zbraní do novinářského auta a naznačil, že dál by pokračovat neměli. Posádka vozu se rozhodla vrátit se do centra Kyjeva a cestu ke konvoji odložit. Pokusila se o reportáž z místa, ale bylo to obtížné. "To se stává, tak to prostě je," komentoval to Ramsay.

K autu došel také ukrajinský policista, který novinářům podal skrz okénko zmrzlinu, a poté jim ukázal, že se do Kyjeva mohou vrátit přes odbočku doleva, kde je stále ještě otevřená silnice.

"Vyrazili jsme, ale bylo smrtelné ticho a je poctivé říci, že jsme měli obavy. Jeli jsme pomalu kupředu ke křižovatce. Na silnici byly sutiny, ale to je teď normální. Nebyli tam žádní vojáci, vše vypadalo opuštěně. Pak z ničeho nic malá exploze a já viděl, jak auto něco zasáhlo a praskla pneumatika. Zastavili jsme se. A pak se náš svět obrátil vzhůru nohama," reportoval Ramsay.

Co se dělo, lze shlédnout na videozáznamu, který novinářský tým z místa pořídil. Nejdříve puklo čelní sklo. Kameraman Richie Mockler se rychle schoulil do prostoru pro nohy předního spolujezdce. Vzápětí se tým ocitl pod plnou palbou.

Upozornění: Video obsahuje dramatické záběry:

Ukrajinci: Útok záškodnické ruské jednotky

Projektily prolétly celým vozem, bylo vidět stopové záblesky. Čelní sklo, plastová sedadla, volant a palubní deska se rozpadly.

"Tehdy jsme to nevěděli, ale později nám Ukrajinci řekli, že nás přepadla záškodnická ruská výzvědná jednotka. Bylo to profesionální, náboje pořád třískaly do auta - neminuly," popisoval Ramsay.

Produkční Martin Vowles, který řídil, vyskočil z auta jako první. Za ním rychle následoval Andrij Lytvyněnko, místní produkční spolupracující se Sky News.

Ramsay, Richie Mockler a Ramsayova produkční Dominique Van Heerdenaová mezitím zalehli uvnitř vozu a snažili se ukrýt se v prostoru pro nohy a na zadním sedadle.

"V první chvíli jsme si mysleli, že na nás střílí vojáci z kontrolního stanoviště ukrajinské armády a že jde o omyl. Začali jsme proto křičet, že jsme novináři, ale projektily pršely dál. Věděli jsme, že jestli máme přežít, musíme se dostat ven, abychom přežili, jenže palba na vůz byla intenzivní," líčil napjaté okamžiky reportér.

Reportéři pod přímou palbou do těla

Produkční Dominique Van Heerdenaové se o chvíli později podařilo otevřít dveře, vyplížila se z vozu na zem a plazila se dál směrem k silničnímu svodidlu, za nímž sklouzla dolů po zhruba dvanáctimetrovém náspu a skutálela se na dno příkopu.

Ramsay ve voze dostal zásah do nechráněné spodní části zad. "Trefili mě," vykřikl, ale současně byl překvapen tím, že rána nebolí, v první chvíli ji pociťoval jen jako úder pěstí. Bolest zřejmě překryl adrenalin.

Zdroj: DeníkPodařilo se mu nasadit si helmu a rozhodl se rovněž o únik z auta. Po cestě si vzal z přihrádky ve dveřích i telefony a tiskové karty, což jemu samotnému připadalo neuvěřitelné. "Bylo to zvláštní, ale cítil jsem se velmi klidně," popisoval své rozpoložení.

Z vozu ho sledoval kameraman Richie, který mu později popsal, že Ramsay z jeho pohledu z vozu vystoupil, postavil se, začal utíkat, doběhl také k okraji náspu a spadl z něj. "Svalil jsem se na dno jako pytel brambor a pořezal si obličej. S určitostí mě zachránily moje helma a neprůstřelná vesta," uvedl Ramsay.

Všichni přežili

Richie zůstal uvnitř vozu a neznámí střelci ho ostřelovali, střely se ozývaly, kdykoli se pohnul. V prostoru pro nohy, kde se skrýval, ho však chránil blok motoru. Nakonec také vyskočil z auta a v krupobití střel seskočil z náspu k ostatním.

Celá posádka vozu zůstala naživu, všech pět lidí. Dnem příkopu se vzdálila z palebné linie do nedaleké továrny, kde je tři lidé schovali u sebe v dílně. Bitva venku mezitím podle intenzity střelby výrazně zesílila.

Reportéři zavolali o pomoc, ale dozvěděli se, že budou muset na místě strávit noc. Báli se, že si pro ně neznámí zabijáci do dílny přijdou. Nakonec je ale po celonočním čekání vyzvedla ukrajinská policie a dopravila je v pořádku do centra Kyjeva.

"My jsme měli velké štěstí. Ale tisíce Ukrajinců umírají a jejich rodiny jsou terčem ruských úderných jednotek stejně jako my… Tato válka je den ode dne horší," zakončil své vyprávění Ramsay.

Příběh reportérů Sky News se po zveřejnění rychle rozletěl po sociálních sítích, protože všichni novináři se ocitli pod palbou i přes své viditelné označení. Střelba na ně by tedy mohla být posuzována i jako válečný zločin.

Čeští twitteroví uživatelé si v této souvislosti vzpomněli nejčastěji na prezidenta Miloše Zemana a jeho slova, která pronesl v ruštině při jednom vzájemném setkání k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi: "Novinářů je příliš mnoho, je třeba je likvidovat."

