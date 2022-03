Tehdy, na jaře roku 2019, to mnoho Ukrajinců, především z nejvíce proevropské západní části země, bralo jako výsměch. Jako další havárii nedokonalé ukrajinské demokracie, v níž bylo možné ledacos. I něco tak absurdního jako zvolení komika, který si dosud na prezidenta hrál v populárním seriálu Sluha národa, hlavou státu. Ale směšné jim to nepřišlo. Brali to jako ohrožení dosavadního směřování Ukrajiny po proevropské revoluci na Majdanu v roce 2014.

„Bojím se, abychom teď ve volbách neztratili šanci se do Evropy vrátit. Volit Zelenského, to je ukázka bezmezné hlouposti většiny lidí,“ říkal mi tehdy na západní Ukrajině šedesátník Denis, který volil Zelenského soupeře Porošenka.

Víc Rus než Ukrajinec

Volodymyr Zelenskyj navíc v očích mnoha Ukrajinců vlastně ani Ukrajinec nebyl. Narodil se totiž v roce 1978 v židovské rodině v průmyslovém městě Krivoj Rog na jihu Ukrajiny. Jeho rodným jazykem, podobně jako tehdy pro mnoho lidí z této části Ukrajiny, byla ruština. A ještě dlouho jím zůstala. Ostatně až do svého vstupu do politiky používal více své původní ruské jméno: Vladimir Alexandrovič Zelenskij.

Zelenskyj sice vystudoval právo na Kyjevské národní univerzitě, ale jako právník nikdy nepůsobil. Uspěl totiž v ruské komediální show KVN, která se tehdy vysílala do všech zemí bývalého Sovětského svazu. Tehdy ještě stále Vladimir Alexandrovič Zelenskij si pak založil svoji vlastní produkční skupinu Kvartal 95, která začala v Rusku a na Ukrajině produkovat televizní pořady.

Hrál také ve velmi sledované kuchařské show MR. COOK. Od roku 2005 produkoval na ruskojazyčné ukrajinské televizi Inter vlastní pořad Večernij Kvartal. Popularitu a také milionové příjmy v dolarech přinesla Zelenskému také show Tanec s hvězdami, obdoba známého pořadu České televize.

Dnešní ukrajinský prezident si v té době, kolem roku 2010, zahrál také v několika známých ruských filmech, například Láska ve velkém městě z roku 2009, který měl díky velkému úspěchu ještě dvě pokračování, nebo ve filmu Osm prvních schů-zek, který měl také další dvě pokračování.

Největší proslulost ale Zelenskému přinesl seriál Sluha národa, který se začal vysílat v roce 2015. „Z kritiky ukrajinského středoškolského učitele proti zkaženosti vlády se stane na sociálních médiích virál. Nakonec z něj udělají nového prezidenta země,“ uvádí o seriálu společnost Netflix, která ho také vysílala.

Seriál vystihující fungování politiky v postsovětských zemích udělal ze Zelenského megahvězdu a dolarového multimilionáře.

S pomocí kontroverzního multimiliardáře Ihora Kolomojského, kterému patřila televize 1+1, na níž se v letech 2014 2019 seriál vysílal, pak odstartoval na Silvestra 2018 svoji prezidentskou kampaň.

Silvestrovský vtip přestal být komický, když se „antisystémový“ Zelenskyj dostal jasně do čela předvolebních průzkumů. Jeho kampaní byly ostatně i díly seriálu, které ještě dobíhaly dokonce i po jeho oficiálním vstupu do prezidentské kampaně.

Nikdo z ukrajinských politiků ani dosavadní prezident, „čokoládový oligarcha“ Petro Porošenko nenašel způsob, jak čelit Zelenskému. Toho si voliči ztotožnili s hrdinou zmíněného satirického seriálu Vasylem, Holoboroďkou.

Výsledkem bylo jasné Zelenského vítězství. Mnozí Ukrajinci se báli, že se Zelenskyj bude chtít dohodnout s Rusy. Ostatně oligarcha Kolomojskyj, za jehož loutku Porošenko Zelenského prohlašoval, to v prvním povolebním rozhovoru pro New York Times oznámil. Toto nebezpečí vzrostlo, když Zelenského strana pojmenovaná po seriálu Sluha národa získala v červnu 2019 v parlamentních volbách třiačtyřicet procent hlasů a většinu křesel.

Do EU a NATO

Jenže už v prvních svých vystoupeních Zelenskyj, který ukrajinizoval své jméno, oznámil, že žádnou kapitulantskou dohodu s Ruskem nechystá. A že chce dál směřovat do Evropské unie a NATO, požaduje na Rusku vrácení Krymu a předání kontroly nad Donbasem. „Bude-li to zapotřebí, jsem připraven obětovat funkci, aby byl nastolen mír,“ řekl.

Pro Ukrajinu pak stanovil vysoké cíle. „Musíme se stát Islanďany ve fotbalu, Izraelci v obraně rodné země, Japonci v technologiích, Švýcary v umění žít šťastně vedle sebe,“ prohlásil.

Výsledky jeho skoro tříleté vlády ale nebyly nijak skvělé. Konflikt na Donbasu se sice na chvíli uklidnil, došlo k výměně vězňů s Kremlem. Přišel však covid, reformy se zadrhávaly, země nevzkvétala.

Vztahy s Ruskem se nelepšily. Právě naopak, zvláště když Zelenskyj dál trval na vstupu země do Unie a NATO, na návratu Donbasu i Krymu. Putin se přestal dohadovat s Ukrajinci, soustředil vojáky na ukrajinské hranici a začal tlačit na Západ aby se Ukrajiny i celé východní Evropy zřekl. Zelenskyj do poslední chvíle Ukrajince uklidňoval, že ruská invaze nehrozí. Možná tomu sám věřil, možná to byla taktika, jak se lépe připravit na agresi. Marně nabízel Putinovi jednání, ruský prezident Zelenského ignoroval. V době těsně před začátkem války vysílaly ruské televize ve zprávách ukázky ze seriálu Sluha národa, aby Zelenského zesměšnily.

Hrdina Ukrajiny

Minulý čtvrtek, když dopadly na Kyjev a další ukrajinská města první rakety, se ale zrodil nový Zelenskyj. Volodymyr Zelenskyj oblékl zelený vojenský svetr a začal hrát svoji životní roli prezidenta, který se v čele země postavil agresi. „Rusko ráno zákeřně zaútočilo na naši zemi, stejně jako nacistické Německo za druhé světové války. K dnešnímu dni se naše země ocitly na opačných stranách světových dějin. Rusko se vydalo na cestu zla, ale Ukrajina se brání a nevzdá se své svobody," pronesl k národu po začátku ruské agrese.

Navíc prezident neutekl, zůstal v Kyjevě řídit obranu země. Přestože Rusové vyslali na jeho zabití mimo jiné čečenské hrdlořezy a spáchali na něj za poslední dny už několik atentátů.

Zelenského životní role ale ještě neskončila. Pokud přežije, už brzy bude řešit obtížný úkol. Ukončit válku s Ruskem. I pokud to nebude kapitulace, ale dohoda, nebude to Ukrajina, kdo bude klást podmínky. To nejtěžší tak Zelenského teprve čeká.