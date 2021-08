"Revizní technik provoz skluzavky kamikadze již nepovolil. Důvodem uzavření je především ohrožení bezpečnosti návštěvníků. V minulých letech docházelo k úrazům," uvedla vedoucí Městských sportovišť ve Skutči Hana Malinská.

Skluzavka už je zastaralá nejen samotnou životností materiálu, ale i konstrukcí, která už nevyhovuje dnešním bezpečnostním požadavkům. Návštěvníkům je tak letos k dispozici pouze tobogán a několik nových herních prvků pro děti.

Vedení města nedávno na sociální síti položilo Skutečským otázku, kam se chodí nejraději koupat. Plovárna to nad okolními lomy prohrála na celé čáře. Většina účastníků veřejné ankety napsala, že ji otravuje prokazovat se u pokladny testy nebo očkovacím certifikátem. Ale zaznělo i to, že ne každému vyhovuje chlorovaná voda.

"Máme to do Skutče blíž, ale radši jezdíme do Hlinska. Voda v biotopu v sobě nemá chemikálie, což je skvělé s ohledem na naši dceru, která trpí ekzémy a různými vyrážkami. A ten herní potok pro děti prostě milujeme," říká Jana, mladá maminka čtyřleté Sabinky.

Jak zvýšit návštěvnost skutečského koupaliště? Kromě nutné investice do zastaralého vybavení vidí místostarosta města Jaroslav Hetfleiš cestu ve vytvoření zázemí pro obytná auta. Ta získávají stále větší oblibu mezi Čechy, kteří rádi střídají místa svých dovolených.

"Nad koupalištěm máme nádherný prostor ve stínu stromů, který by se dal využít pro parkování obytných aut. Jejich majitelům můžeme nabídnout zázemí právě na koupališti včetně občerstvení," uvádí místostarosta.

Skuteč a okolí má podle něj turistům co nabídnout: Hlavní devízou je nádherná příroda, ale i dostatečné kulturní a sportovní vyžití přímo ve městě.