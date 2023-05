Léta se táhne problém s nedostavěným hotelem Bohemia v Chrudimi. Názory vedení města se různí, někdo by dostavěl pouze podzemní parkoviště, jiný vidí nejlepší variantu v koupi celého areálu. Majitelé hotelu už připustili, že hotelnictví je pro ně v této době nezajímavé a nejraději by Bohemii prodali. Starosta František Pilný se nyní setkal s autory nové petice, kteří už mají průtahů dost a žádají rychlé řešení, než objekt zchátrá úplně. A zazněla při tom překvapivá informace: Pokud by město prodalo svůj zámek v Přestavlkách, mělo by dost peněz na koupi hotelu i na částečnou rekonstrukci.

Zámek v Přestavlkách | Foto: NPÚ

"My jsme původně navrhovali vyvlastnění anebo to, aby se o záchranu hotelu postarali místní podnikatelé. Ale když nám pan starosta řekl o tom, že by město mohlo získat desítky milionů korun z prodeje zámku, vidíme to jako dobré řešení," řekl jeden z autorů petice Josef Umlauf.

Nepříliš známé je, že zámek s rozsáhlým parkem v Přestavlkách patří městu Chrudim. Koupilo ho jako zkonfiskovaný po druhé světové válce a nyní v něm sídlí část Dětského domova se školou (DDŠ). Jde o léčebně výchovné zařízení určené pro mladší děti ve věku do 12 let, které vycházejí obvykle z nevyhovujícího či neexistujícího rodinného zázemí a evidentně trpí zdravotním i sociálním handicapem. Škola je umístěna přímo v budově domova a její kapacita je stanovena na 24 žáků.

Zřizovatelem chrudimského Domova se školou, jehož je výchovně léčebné oddělení Přestavlky součástí, je ministerstvo školství. Město Chrudim nedostává žádné nájemné, protože má se státem podepsanou smlouvu o bezplatné výpůjčce. Do oprav zámku by nemělo investovat ani korunu, ale v poslední době uhradilo kácení stromů v parku a diskuze se vede i o nutné opravě střechy. Také daň z nemovitosti je na jeho bedrech.

Vykopávky před hotelem Bohemia před deseti lety na místě polánovaného podzemního parkoviště:

Zdroj: Akademie věd České republiky

"Myslím, že občané města ze zámku ani z přilehlého parku nemají nic, objekt je pro veřejnost uzavřený. Už před lety vedení města zvažovalo zámek směnit se státem za zemědělské pozemky u Chrudimi, ale nyní se objevila myšlenka ho prodat. "Cenu odhaduji asi na osmdesát milionů korun. Vzhledem k tomu, že za hotel chtějí majitelé i s parkovištěm padesát milionů, bohatě bychom to pokryli," uvedl chrudimský starosta František Pilný. Pokud by se podle jeho slov podařilo zařadit deset let chátrající hotel Bohemia do kategorie brownfieldů, město by pokrylo dostavbu také díky státní dotaci. Ta může činit až osmdesát procent nákladů.

Pokud by se vše podařilo, Chrudim by získala hotel do vlastnictví a dokončila jeho rekonstrukci včetně podzemního parkoviště. O provozu "na vlastní triko" ale nechtějí zejména opoziční zastupitelé ani slyšet.

"Nevím, co by město s hotelem dělalo," řekl Deníku zastupitel Jan Čechlovský. Radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář by nejraději nechal hotel hotelem a prvotně by nechal dostavět podzemní parkoviště. "Město Chrudim nemá dostatečné know-how na to, jak provozovat takto velký hotel," poznamenal Nunvář.

Přestavlky se prvně připomínají v r. 1318, kdy zde sídlil Ctibor z Přestavlk. Tvrz se poprvé uvádí v r. 1413, kdy náležela Janovi z Bošína. Později tvrz zpustla a v r. 1539 se již připomíná pouze ves.

Roku 1567 získal Přestavlky Hynek Talacko z Ještětic a ten v místech původní tvrze nechal postavit novou, renesanční tvrz. Obnovená tvrz se připomíná v r. 1595 v Hynkově závěti. Jeho syn a dědic Hynek mladší Talacko neměl žádné přímé dědice a proto přestavlckou tvrz odkázal svému strýci Adamovi Talacko z Ještětic.

Adamův syn Leopold Talacko prodal v roce r. 1699 Přestavlky Barboře Ludmile Zárubové z Hustiřan, rozené z Vrtby. Při té příležitosti se uvádí panský dům, což zřejmě nasvědčuje tomu, že již Talackové původní tvrz přestavěli v barokní zámek.

Po změně několika majitelů koupil přestavlcký zámek v r. 1860 Jan Keller a v r. 1872 nechal zámek přestavět v pseudorenesančním slohu. Z této doby pocházejí dnešní fasády. Nízká valbová střecha a mezi bočními křídly na západní straně zámku byla zřízena nová hala.

Dalším majitelům, Ragensdorferům, byl zámek v r. 1945 zkonfiskován. Budova byla upravena pro potřeby chrudimské nemocnice. V současnosti zámek slouží jako Dětský domov se školou

Stejného názoru je překvapivě i starosta Pilný. "Nemyslím si, že bychom hotel provozovali, město podle mého názoru nemá mít žádné podnikatelské aktivity. I proto se mi nezamlouvá, že provozujeme Měšťanskou restauraci. Samozřejmě bychom hotel pronajali a jsem přesvědčen o tom, že by se nám náklady za deset či patnáct let vrátily zpátky. Někdo tvrdí, že provoz se nevyplatí, ale já jsem přesvědčen o opaku. Jednal jsem s hoteliéry, kteří vidí v obnoveném provozu potenciál a vůbec ho nezavrhují," zdůraznil František Pilný.

Aktuální snímek okolí Hotelu Bohemia.Zdroj: Deník/Marek Nečina

Zájem klientů o ubytování v Chrudimi ochladl v covidových letech, kdy se nekonaly žádné kulturní akce a město bylo defacto uzavřené včetně restaurací a kulturních institucí. Teď už je situace jiná - turisté do města jezdí a soukromé ubytovací kapacity jsou nedostatečné. Vidět do je zvláště při festivalu Loutkářská Chrudim, při dožínkách anebo Salvátorské pouti. Využití by mohl nalézt velký konferenční sál, který městu chybí a pořadatelé odborných nebo firemních akcí tak nalézají prostory až na Seči v Hotelu Jezerka.

Oslovení Chrudimáci kvitují snahu o znovuzrození Hotelu Bohemia. Ale v jeho dalším využití se názory liší.

"Já bych byla pro hotel se vším všudy. Jezdí k nám v létě kamarádi z Anglie a my je nemůžeme doma ubytovat. S penziony bývá problém, jsou často dlouho dopředu vyprodané," míní Iveta. Její sousedka Marie by nejraději objekt přeměnila na bytový dům. "Lidé nemají kde bydlet, to by bylo podle mne to správné řešení," řekla Deníku. Avšak toto přání splnit nelze, protože územní plán počítá jen s jedním využitím objektu, a to je právě hotel.