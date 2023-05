Hotel Bohemia by měl být vyvlastněn, navrhuje petice chrudimských aktivistů

/TEXT PETICE, VIDEO/ Deset let zavřený a nic, jen dál chátrá. Názory na to, jak naložit s osiřelým a pustnoucím hotelem Bohemia, někdejší chloubou Chrudimi, se různí. Někdo by dostavěl pouze podzemní parkoviště, jiný vidí nejlepší variantu v koupi areálu. A jednání s majiteli jsou nekonečná. Starosta města František Pilný se tento týden setkal s autory nové petice, kteří už mají průtahů dost a žádají urychlené řešení, než objekt zchátrá úplně. Podle nich by v krajním případě měl být hotel Bohemia vyvlastněn ve veřejném zájmu. Přinášíme plné znění petice.

Hotel Bohemia Chrudim | Video: Romana Netolická