Je to jeden z ukázkových příkladů osobního hrdinství, kdy oběť jednotlivce posloužila vyššímu dobru. Karel Kněz tehdy přišel domů, rozloučil se s manželkou i spícími syny Karlem a Jaroslavem a odešel do osady Habroveč, kde žili jeho přátelé Doležalovi. Vysvětlil jim, proč musí spáchat sebevraždu a řekl: "Postarejte se prosím o Annu a syny".

Unavený a vyčerpaný usedl na okraj cesty a výstřelem ze služební zbraně ukončil svůj život. Zachránil tak mnoho jiných lidí, kteří by krutým výslechům gestapa neunikli. Nedaleko místa, kde se zastřelil, je pomník a pietní místo připomínající jeho smrt a hrdinství.

Medaile Za hrdinství pro Karla Kněze

Branný závod

Na památku vrchního strážmistra Karla Kněze, který byl členem odbojové skupiny zvané Čenda, pořádá Památník Lidice každoročně branný závod Memoriál Karla Kněze. Netradiční formou tak budí zájem žáků základních škol o historii památných míst souvisejících s nacistickou represí na území České, ale i Slovenské republiky.

Memoriál pro pětičlenná družstva základních škol prvního a druhého stupně se konal i letos, a to v pátek 17. června. „Jelikož se jedná o jubilejní 10. ročník, tak jsme požádali složky, které se vždy podílí na přípravě závodu, o mimosoutěžní vystoupení,“ řekla vedoucí Památníku Ležáky Kamila Chvojková.

Účast na memoriálu přijala družstva složená ze zástupců Policie Pardubického kraje, 43. výsadkového pluku Chrudim, Krajského vojenského velitelství Pardubice, Městské policie Chrudim a Sboru dobrovolných hasičů Miřetice.

Karlu Knězovi byl v roce 1945 in memoriam udělen Československý válečný kříž 1939 a 28. října 2019 mu prezident Miloš Zeman udělil medaili Za hrdinství. Převzala ji Knězova vnučka Alena Mergl Kučerová, která se pravidelně účastní vzpomínkové akce u pomníku Karla Kněze v Habrovči, což je kousek od místa, kde se její dědeček zastřelil. „On dělal vše z přesvědčení, protože si dovedl představit, co by nastalo, kdyby Hitler vyhrál válku,“ připomněla.