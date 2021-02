Agresivní psi jsou doma za oknem

Dvojice psích útočníků z Koželužské ulice je doma, jak slíbila majitelka poté, co její svěřenci v pátek ráno napadli a zranili malého psíka. Stalo se to už poněkolikáté, a tak do doby, než bude upraveno oplocení pozemku, zůstanou psi uvnitř domu.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

„Zvýšili jsme dohled, hlídka prochází kolem tohoto objektu i několikrát denně. Zatím je to v pořádku, koukají z okna,“ potvrdil včera vrchní strážník Městské policie v Chrudimi Lukáš Dvořák. Útok se opět neobejde bez pokuty dosahující tisíců korun, společně ho řeší radnice, městská policie a krajská veterinární správa. Do případu jsou zainteresováni i vlastníci domu, kteří ho pronajímají. Psi zůstanou zavřeni doma, slíbila majitelka agresorů Přečíst článek ›