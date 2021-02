Psi zůstanou zavřeni doma, slíbila majitelka agresorů

Lidé venčící psy by se měli vyhnout Koželužské ulici, a to alespoň do doby, než úřady udělají přítrž agresivním útokům. V pátek ráno si stafford a kříženec vybrali malého psíka. Ten se poté, co ho napadli, vysmekl majitelce z vodítka, ale byl polapen a vlečen dál do ulice. "Vypadá to, že měli hlad a chtěli si ho ulovit," vyřkl natvrdo starosta města František Pilný poté, co hovořil s majitelkou zraněného a vyděšeného psíka. Ten byl s krvavým zraněním ošetřen ve veterinární ordinaci, žena naštěstí z útoku vyvázla bez újmy na zdraví.

Desetiletý Čiki utrpěl zranění a šok. Odhadovaná doba léčení je minimálně měsíc, pokud se neobjeví komplikace. | Foto: Deník / Romana Netolická

Starosta města František Pilný v sobotu večer mohl Deníku sdělit příznivou zprávu - jednal s majitelkou psů, kteří již poněkolikáté utekli, aby útočili na lidi venčící své domácí mazlíčky. "Umístění do útulku a případný výcvik odmítla, nicméně uvedla, že jsou psi dobře živeni a kupuje tři až čtyřikrát měsíčně dvacetikilogramové pytle s krmením. Pravda je, že vyhladověle nevypadali. Jednal jsem i s majiteli domu, kteří vyvýší branku tak, aby psi neutíkali. Do té doby budou zavřeni doma," potvrdil starosta. Pokud se stane, že by dvojice útočníků i přes veškerá opatření utekla, městská policie je okamžitě odchytne. "Strážníci jsou připraveni i k odstřelu, samozřejmě za zachování pravidel bezpečnosti," zdůraznil starosta. Bylo půl osmé, když k útoku došlo. Vyděšené ženě naštěstí poskytla úkryt paní, která scénu pozorovala z okna nedalekého domu, a okamžitě telefonem kontaktovala policii. Útok v tu chvíli nekončil, ale trval ještě dlouhé minuty Požádala ještě kolemjdoucího muže, aby zazvonil na dům majitelů psů. Ti ale nepřišli, na místo dorazila dcera a útočníky odchytla. Její matka, která už čelí obdobným "škraloupům", žádnou vinu nepřiznala. „Můj Josef Němec patří Heidemarii Sekáčové. Jednou jí postavím sochu" Přečíst článek › "Hlídce potvrdila, že dcera psy přivedla před chvílí domů, protože utekli. Řekla, že netuší jak je možné, že se jim podařilo utéct, protože je měla údajně přivázané. Dále ještě uvedla, že majitelem psů je zároveň i její manžel," stojí ve svodce Městské policie Chrudim. Hana, majitelka desetiletého Čikiho je stále v šoku. Její pejsek strávil celý den na veterině, má celé tělo pohmožděné, v tržných ranách má drény. "Neumíte si představit, když držíte kšíry v ruce a vašeho psa vlečou bílý s rezatým za roh. Slyšela jsem kňučení, ticho, kňučení, ticho… Když jsem se konečně dostala k Čikimu, byl apatický, jen ležel. Kamarád, který se ve psech vyzná, vyslovil domněnku, zda neměli hlad. Děkuji té mladé paní, že mi poskytla úkryt a zavolala policii. Každopádně nedoporučuji lidem, aby venčili psy v blízkosti Koželužské ulice do chvíle, než tam bude bezpečno," řekla paní Hana. Starosta František Pilný případ pátečního napadení šetří, v sobotu odpoledne se má sejít s majiteli psů. "Kontaktoval jsem Krajskou veterinární správu, na místo pošlu zástupce stavebního úřadu, aby prověřili, zda je plot nízký natolik, že ho psi údajně lehce přeskočí. Budu hovořit s majiteli domu, kteří tento objekt pronajímají," uvedl starosta. Veterinární správa už má za sebou kontroly v rodině, která psy chová. "Nezjistili jsme žádné známky týrání zvířat," prohlásil před časem ředitel správy Josef Boháč. Pokud by se ale ukázalo, že jsou psi nedostatečně krmeni, mohl by tento úřad jednat razantněji. V pondělí navíc začne platit nový zákon, podle kterého by mohli být psi okamžitě odebráni bez složitého šetření, avšak protože došlo k útoku 29. ledna, vše se musí řídit starými podmínkami. První výhra roku po vlastním gólu: Pardubice zdolaly Příbram Přečíst článek › Na místě je nutné připomenout, že šlo už o několikátý útok volně pobíhající dvojice psů. Chrudimský deník už před Vánoci informoval o zranění psíka v Novoměstské ulici. Maminka se synem v kočárku utrpěla obrovský šok, její pes byl se zraněním léčen na veterině.

