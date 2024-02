Dohady okolo výstavby nového supermarketu v Heřmanově Městci jsou u konce. Stavebníci právě budují u odbočky na Načešice zázemí obchodního řetězce Albert, nikoliv Penny Marketu, jak Deník v uplynulých dnech zveřejnil. Prvotní informace pocházela od tiskového mluvčího společnosti Penny Market Tomáše Kubíka, který na konkrétní dotaz redakce odpověděl, že Penny skutečně v letošním roce otevře ve městě svou prodejnu.

Stavbě supermarketu musí o kousek ustoupit socha Panny Marie. | Video: Romana Netolická

Otázka pro mluvčího Tomáše Kubíka zněla: „Bude právě stavěná prodejna v Heřmanově Městci patřit Penny Marketu?“ Následovala odpověď: „Mohu potvrdit, že v Heřmanově Městci otevřeme naši prodejnu. Věříme, že první zákazníky přivítáme ještě v letošním roce.“

Mluvčí, jak se později ukázalo, neodpověděl na konkrétní dotaz, ale hovořil o obchodě, který je zatím pouze načrtnut projektantem na papíře.

Penny Market vyroste naproti přes silnici, ale okružní křižovatka s odbočkou k prodejně se zatím nestaví. „Předpokládané zahájení realizace okružní křižovatky je v roce 2025,“ potvrdila Deníku mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Bude tak jistě zajímavé pozorovat, zda přislíbený Penny Market otevře ještě v letošním roce.

Přečtěte si glosu k tématu:

Studená sprcha: Společná omluva se nekoná

Mluvčí Penny Marketu později na novou žádost redakce svou odpověď upřesnil: „Na základě našeho telefonického rozhovoru vám znovu potvrzuji, že v Heřmanově Městci plánujeme otevřít naši prodejnu, aktuálně ale ještě není ve výstavbě,“ napsal.

Z toho vyplývá, že pokud by takto zazněla prvotní informace, nedošlo by k mylné zprávě.

Která společnost tedy otevře svůj obchod v aktuálně rozestavěné lokalitě u odbočky na Načešice? Starosta Aleš Jiroutek pro místní televizní kanál Leknín TV uvedl, že to bude prodejna Albert a že se otevře ještě před bartolomějskou poutí. „Bude to 21. srpna. Prodejnu doplní obchody Pepco, Teta drogerie, tabák a o dalším prostoru investor ještě jedná,“ řekl starosta.

Policie už pět měsíců marně pátrá po lupiči z benzinek ve Skutči a v Chrudimi

Také on se zmínil o kruhovém objezdu, který bude vystaven v roce 2025. „Okružní křižovatka zpřístupní lokalitu, kde by mělo vzniknout nové nákupní centrum, podle našich informací by to měl být Penny Market. Vedle by měl být retailový objekt s prodejnami Sportisima, Jysku a dalších, jak je to například v Chrudimi u Tesca,“ informoval Aleš Jiroutek.

Nákupní zóna je od centra města velmi daleko a lidé se proto dotazují, zda město zřídí mezi oběma místy hromadnou dopravu. „Autobusovou linku podmiňuje točna, která však u nákupního centra chybí. Nikdy neříkej nikdy, uvidíme, jak ukáže čas,“ dodal starosta.