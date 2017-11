Alej roku může být ze Slatiňan

Slatiňany – V celostátní soutěži Alej roku je nominována i zámecká alej, která lemuje bývalou hlavní příjezdovou cestu do auerspergského areálu.

Alej - ilustrační snímekFoto: kraj-lbc.cz

„V minulosti zde byla alej jírovcová, tedy sestřička známé Kaštanky. Dnes je u cesty alej lipová, která nám doufejme ještě nějaký ten rok vydrží… A proč jsem ji nominoval ? No protože je krásná a do Slatiňan prostě patří,“ uvedl Miroslav Pleskot ze Slatiňan, který krásné stromořadí do celostátní soutěže delegoval.

Mezi nominovanými je i Alej filozofů v Litomyšli. Kaštanová alej v podzámčí prošla obnovou, kvůli nevyhovujícímu stavu stromů byla před čtyřmi lety vykácena a nahrazena novými stromky. Dalšími zástupci Pardubického kraje jsou lipová alej na návsi v Hrušové a také chodníček na Vinice ve Vysokém Mýtě.