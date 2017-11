Andělé jsou mezi námi, říká maminka Markétky.

Hlína – Obrovský dům s bílou zdí v Hlíně u Horky jsem vždycky chtěla navštívit. Má velké kouzlo a byl dlouhá léta opuštěný. Už dva roky v něm bydlí manželé Kleinovi se čtyřmi malými dětmi. Mezi třemi kluky je jediné děvče: šestiletá zdravotně postižená Markétka. Děvčátko v posledních týdnech vzbudilo obrovský zájem lidí, kteří jí chtěli pomoci. A podařilo se jim to.

Markétčina maminka se jmenuje Martina. Překvapuje mne, že je vojákem z povolání, a když se dozvídám, že byla na misích – naposledy v Kosovu, už se ani nedivím tomu, že má v sobě tolik psychické i fyzické síly.



Martino, zavzpomínejte na dobu, kdy se vám narodila dvojčátka.

Děti přišly na svět předčasně, v dvacátém šestém týdnu těhotenství. Objevily se nějaké ukazatele v plodové vodě, a tak bylo nutné přistoupit k císařskému řezu. Štěpánek měl 910 gramů a měřil 31 centimetrů. Markétka vážila 890 gramů a byla o centimetr menší.



Kdy jste se dozvěděla, že není s Markétkou všechno v pořádku?

Dvojčátka se narodila úplně zdravá. Ovšem u Markétky došlo k masivnímu krvácení do mozku. Bohužel byla maličká a jakýkoliv zákrok nepřicházel v úvahu. Posléze byla diagnostikována mozková obrna a pan doktor nás postupně připravoval na to, že asi budou navazovat další komplikace.



Jaké jsou ty komplikace?

Epilepsie, kterou máme naštěstí podchycenou od samého začátku a dokážeme s ní bojovat za pomoci léků. Markétka má postiženou levou stranu těla a bohužel nepřijímá potravu, musíme ji krmit sondou do žaludku. Po speciální tekuté stravě prospívá, má tam všechny potřebné živiny, které tělo potřebuje.



Máte dva syny, kteří chodí do školky, Markétku a také osmiměsíčního chlapečka. Popište nám průběh vašeho všedního dne.

Ráno vstáváme v šest hodin, nasnídáme se a všichni, včetně Markétky, odjedeme do Chrasti. Tam kluky rozdělím do dvou školkových tříd a míříme zpět domů. S Markétkou cvičím, vždycky z toho udělám velkou zábavu, aby si to neuvědomovala a bavila se. Má zkrácené svaly a šlachy, které je potřeba protahovat a posilovat. Cvičení jsem si nastudovala sama, protože kdykoliv jsme chtěli jet na nějakou rehabilitaci, některé z dětí onemocnělo nebo se přihodilo něco jiného, třeba se pokazilo auto. Takže mi nezbylo, než studovat reflexní terapii, Bobath systém a další metody. Podařilo se, že se Markétka v pohodě posadí, což je nádherné. Nyní jsme už objednaní na Košumberku, tamní léčebna je na špičkové úrovni a já věřím, že se podaří postupně naučit Markétku chodit v chodítku. Ona kvůli postižení levé strany těla namáhá pravou stranu a už si tak vypracovala velkou skoliózu. Musíme se proto poradit s panem doktorem a případně jí dát korzet.

Existuje i možnost operace, ale já jsem předsvědčená o tom, že je potřeba vyzkoušet jiné možnosti a potom teprve provést radikální zásah do organismu.



Jak Markétka snáší své postižení?

Ona je velká bojovnice a jak je známo, ženské se nevzdávají. Je to naše sluníčko, moc ji milujeme. Ale má svoje mouchy a špatnou náladu dokáže dát pořádně najevo, když se jí třeba ráno nechce vstávat. Když se mi nepodaří ji přesvědčit, naštěstí mám u nás v Hlíně kamarádku, která přiběhne a pohlídá ji. Toho si velice vážím, měla bych strach nechat Markétku samotnou. Párkrát už jsme toho využili.



Jak se rodina Kleinových vůbec ocitla v Hlíně v tomto rozlehlém statku?

My jsme s manželem rodilí Moraváci. Já jsem žila u Prahy s partnerem, se kterým mám dvojčátka a mladšího syna. Je vojákem z povolání stejně jako já a náš vztah tak nějak vyšuměl. Přijížděl v pátek večer a odjížděl v neděli a já jsem byla s dětmi stále sama. Rozešli jsme se, ale máme velice dobré vztahy. Děti vídá, když potřebujeme udělat něco v domě, přijede a odveze si je. Můj manžel, se kterým máme našeho osmiměsíčního synka, je moje první láska v mých třinácti letech. Když se můj vztah rozpadl, našla jsem si ho na facebooku, a protože jeho manželství bylo u konce a měl už dospělé děti, nic nám nebránilo být spolu. No a když jsme viděli na fotce tento dům, okamžitě jsme se do něj zamilovali i přesto, že jsme věděli, kolik práce bude třeba udělat.



Jak přijal tři „cizí“ děti?

On je prostě úžasný, má je moc rád a nedělá mezi nimi žádné rozdíly. Je to workoholik, stále něco vylepšuje a buduje, náš domov se tak stále zkrášluje.



Článek v Chrudimském deníku o Markétce a vaší rodině, které pomáhá nadace Dobrý anděl, stál na počátku akce Burgrujeme pro Markétku. Jak jste si tuto benefiční akci užili?

Já jsem pana Jiřího Burkoně do té doby neznala, jen jsem věděla, že má dobré hamburgery. To, že zorganizoval takhle krásnou akci, mě stále dojímá. Když jsme přijeli do Horky, byli jsme překvapeni, kolik lidí přijelo a chtělo Markétce pomoci. Prodaly se stovky hamburgerů, bavili se dospělí i děti, doprovodný program byl úžasný.



Viděla jsem fotky Markétky, jak jede na koni. Jak se jí to líbilo?

Bylo neuvěřitelné, jak si dokázala na hřbetu koně okamžitě narovnat záda a zcela samozřejmě jet. Rozzářila se jako sluníčko, hrozně ji to bavilo. Vůbec nechtěla dolů, museli jsme jízdu opakovat. Protože jsem viděla, jak ji to baví, budeme hledat v okolí stáj, kde by nám pravidelné jízdy umožnili.



Díky této akci se vybraly peníze na rekonstrukci vaší koupelny, která by měla být bezbariérová a svým zařízením vyhovovat zejména Markétce. Budou finance stačit?

Ta koupelna je v původním stavu a podívejte se třeba na tuto starou vanu, která prakticky stojí na hlíně. Nyní ji můžeme vyměnit za novou s masážními tryskami a lepším přístupem Markétky do vody. Potřebujeme kvůli teplu snížit strop a v plánu jsou další nutné stavební úpravy. Ano, peníze, které se v Horce při burgerování vybraly, na rekonstrukci koupelny postačí. Zbytek peněz bude tvořit základ pro další potřebnou věc – novou sedačku pro Markétku. Ale to ještě musíme dospořit.



Při našem rozhovoru stačíte udělat spoustu potřebných věcí, děti jsou v naprosté pohodě. Máte neuvěřitelnou zásobu energie, ale tu musíte něčím dobíjet. Jak trávíte čas, když děti usnou?

Peču dorty, rolády, bábovky a cukroví, to je pro mě ta správná relaxace. Vypnu hlavu a věnuji se tomu s veškerým nasazením. V létě jsem byla často na zahradě, pěstuji hlavně jahody, ale i další ovoce a zeleninu. Na internetu prodávám věci po dětech, abychom si přišli na nějakou korunu navíc. Stává se mi, že jdu spát ve dvě hodiny a v šest musím zase vstávat. Ale zvládám to zatím dobře. Jako voják z povolání musím něco vydržet (úsměv).



O vaší rodině jsem se dozvěděla díky tiskové zprávě nadace Dobrý anděl.

Ano, je to skvělá organizace, která pomáhá lidem, kteří to potřebují. I já jsem se stala Dobrým andělem, myslím, že každý člověk by měl myslet na ty, kteří nemají to štěstí být zdraví. Nyní mě zaujala organizace Ježíškova vnoučata, která chce udělat krásné Vánoce opuštěným seniorům. Je jich mnoho a svátky prožívají ve smutku a opuštění. Dárky, které jim může tato organizace prostřednictvím hodných lidí dát, je určitě velmi potěší.



Prostřednictvím Týdeníku Chrudimsko jste chtěla někomu poděkovat.

Ano, v první řadě je to velké dík mamince Jirky Burkoně, která objevila článek v Chrudimském deníku a dala ho synovi přečíst s tím, že Markétka potřebuje pomoci. Děkuji Jirkovi, který se postaral o náročnou organizaci tak nádherné akce. A v neposlední řadě děkuji všem lidem se srdcem na pravém místě, kteří na Markétku finančně přispěli. Moc nás to potěšilo a dojalo. Ještě jednou děkujeme, této pomoci si vážíme.