/FOTO, VIDEO/ Není nad roztomilá koťátka. Ovšem když kočka porodí dvakrát do roka, začíná velký problém. Vše by vyřešila kastrace, ale za ni lidé u veterinářů platit nechtějí. Proto se často stává, že se narozených mláďat po odstavení zbavují pohozením na veřejných prostranstvích a nechávají je svému osudu. To se nedávno stalo v nedalekých Úhřeticích, kde kdosi vyhodil pětici čtyřtýdenních koťat. Nálezce okamžitě kontaktoval chrudimský útulek. kde dostala jména podle hrdinů seriálu Beverly Hills, 90210 - Brendon, Brenda, Dylan, Kelly a Donna.

Sourozenci čekají na nové majitele a vzhledem ke své roztomilosti asi dlouho v útulku nepobydou. "Většinou chtějí lidé koťátka, o velké kočky není přílišný zájem. Zatím marně tak čeká na majitele sedmiletý kocourek Fousek. Je úžasný, ale bohužel má hendikep - kulhá na zadní nožičku. O to hůř se hledají zájemci, kteří by si ho vzali do domácí péče," říká vedoucí útulku Anežka Formanová.

Kotě má být u maminky dvanáct týdnů, je to ze zákona povinné. Dřívější odebrání kotěte je bráno jako porušení zákona – je to tedy trestný čin. Bohužel v útulku často končí mláďata mnohem mladší. "Mnohdy jsou odebrána od kojících matek. Pokud náhradní neseženeme, nosíme je domů, krmíme, masírujeme, každé dvě hodiny k nim vstáváme," popisuje vedoucí útulku snahu o záchranu odložených koťat.

Prostory v chrudimské Sečské ulici v areálu Technických služeb ovšem mají svou kapacitu a vzhledem k tomu, že v nich pobývá kromě psů dvacet koček, nastal čas vyhlásit stopku - tedy ukončit příjem do doby, než se adopcemi podaří počet zvířat snížit. Kdo najde na ulici zbídačenou kočku, měl by kontaktovat městskou policii, která s útulkem spolupracuje.

Aby se kočky nemnožily geometrickou řadou, nový majitel má jasně napsáno v adopční smlouvě, že je povinen zvíře vykastrovat. Město Chrudim nemá vlastní kastrační program, a tak je třeba tento lehký veterinární úkon uhradit ze své kapsy. Podle webu pomahamkrmit.cz trvá chirurgický zákrok jen několik desítek minut, není nijak zvlášť složitý a je prováděn v celkové anestezii. U koček se provádí několika způsoby, nejčastější je zákrok, kdy jsou odstraněny pouze vaječníky nebo vaječníky i s dělohou. U kocourů se odstraňují pouze varlata. Cena kastrace koček se pohybuje mezi 800 – 1600 Kč. U kocourů je zákrok jednodušší, majitel zaplatí mezi 500 – 1000 Kč, záleží na ceníku veterinárního pracoviště.

Stává se, že člověk žije v blízkosti kolonie divokých koček, které mu nepatří, a rád by ukončil jejich nekontrolované množení. I zde existuje cesta, jak se s problémem popasovat. Na webových stránkách kastruj.cz jsou zveřejněny kastrační programy, které zpravidla provozují organizace a spolky se zaměřením na ochranu volně žijících koček. Cílem programů je snížit počty toulavých koček prostřednictvím kastrací.

Některé kastrační programy umožňují kastrovat kočky a kocoury i soukromým osobám, a to tak, že program uhradí celou kastraci nebo se na úhradě nákladů účastní i majitel, a to obvykle za symbolickou cenu. To by mohli ocenit především senioři, ale i lidé bez domova s nízkým příjmem nebo ve finanční tísni. Například díky programu Feliti kastruje, který spolupracuje s dárci, dobrovolníky, obcemi i veterináři, je za rok kastrováno kolem osmi tisíc koček po celém území Česka.