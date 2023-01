František Pilný, starosta Chrudimi

Mě osobně asi nepřekvapilo nic, vše se dalo očekávat. Dlouhodobě, a to se opět projevilo i při těchto volbách, mně vadí netolerance jiného názoru a politického přesvědčení. Mám za to, že ten, kdo volí někoho jiného, než já, není můj nepřítel. Možná i tyto volby ukazují, že nedokážeme vybrat jednu osobnost, za kterou by stála většina národa. Je to možná i tím, a to zjednodušuji, že tu je skupina, která chce válku a druhá skupina, která chce mír. V druhém kole budu volit Andreje Babiše, z těchto dvou kandidátů jej považuji za toho lepšího. I s ohledem, co jsem psal výše.

František Pilný, starosta Chrudimi, ANO 2011.Zdroj: archiv