Iveta Nádvorníková dnes 15:00

/VIDEOANKETA/ Jen jeden lídr by zveřejnil odměny vyplácené krajským úředníkům, čtyři s takovým postupem nesouhlasí. Vyplývá to z ankety Deníku mezi šesti lídry uskupení kandidujících do letošních krajských voleb v Pardubickém kraji.