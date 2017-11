Mají se stavět mešity? Kandidáti odpovídali na 30 otázek ANO/NE, podívejte se

Seč - Do sečské základní školy se během uplynulého víkendu vloupal zloděj. Jak uvedl tiskový mluvčí Policie České republiky Jiří Tesař, zatím neznámý pachatel se v noci ze soboty 18. na neděli 19. listopadu vloupal do dvou budov tamní základní školy. Dalo by se říci, že toho sice neukradl mnoho, ale škody po něm zůstaly pořádné.