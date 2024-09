Hnutí ANO v krajských volbách získalo 29,8 % hlasů, což je o deset více než v roce 2020. Těsně po zveřejnění výsledků ještě Dušan Salfický hovořil o tom, jak na začátku sčítání překročili hranici 30 %, což pro něj osobně bylo příjemné překvapení. V rozhovoru pro Deník.cz se podělil o své bezprostřední dojmy po volebním úspěchu, plány pro budoucí jednání i možné scénáře, pokud by ANO skončilo v opozici.

Jaké jsou vaše bezprostřední pocity po oznámení výsledků? Jak jste prožíval okamžik, kdy bylo jasné, že ANO zvítězí?

Mám obrovskou radost, hlavně za tým, s nímž jsem tu kampaň vedl. Lidé v Pardubickém kraji nám dali důvěru a to je pro nás ta největší odměna. Chtěl bych poděkovat nejen voličům, ale i těm, kteří s námi pracovali na kampani – ať už jezdili, lepili plakáty, nebo roznášeli letáky. Díky jejich práci bylo ANO vidět a společně jsme to dotáhli na tento skvělý výsledek.

Podívejte se na aktuální (19:50 hodin) vyjádření lídryně hnutí STAN Michaely Matouškové, která nakonec se také účastní jednání s Netolického 3PK. Není vyloučeno, že dosavadní krajská koalice bez hnutí ANO bude pokračovat. Původně nebyla Matoušková na jednání na krajském úřadu pozvaná, nakonec ji ale hejtman podle jejích slov zatelefonoval, aby přišla.

Vyjádření lídryně hnutí STAN Michaely Matouškové | Video: Iveta Nádvorníkové

Očekávali jste tak výrazné vítězství oproti 3PK, nebo byla přítomna určitá nervozita, že by výsledek mohl být vyrovnanější?

Musím říct, že jsem neočekával, že bychom začínali s trojkou. Na začátku sčítání jsme měli přes 30 %, a i když to pak kleslo, zůstává to fantastický výsledek. Tipoval jsem kolem 27 %, takže tenhle výsledek předčil moje očekávání. 3PK je tady tradičně silná, takže jsem jejich úspěch očekával. Neřešil jsem tolik, jaký bude rozdíl mezi námi a 3PK, soustředil jsem se spíš na to, aby nám výsledky daly šanci jednat o koalici.

Je možné, že budete jednat o koalici s 3PK?

Jsem přesvědčený, že všichni lídři dodrží své sliby a po volbách se sejdeme, abychom začali diskutovat o koalici. Samozřejmě to není jen o 3PK, máme otevřené dveře i ke Koalici pro Pardubický kraj, ODS a dalším politickým subjektům.

Jsou nějaké strany, se kterými jednat nebudete?

My jsme se vůči nikomu nevymezovali. Naopak, některé subjekty se vymezovaly vůči nám. Ale po těchto volbách jsme otevření dialogu se všemi, protože to voliči očekávají.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Mayer zoom_in Dušan Salfický, ANO 2011, 52 let, sportovní manažer, Pardubice

Budete jako vítěz voleb usilovat o post hejtmana? Jste ochotni ustoupit koaličním partnerům, například aby pokračoval pan Netolický z 3PK?

Díky volebnímu výsledku si o post hejtmana rozhodně řeknu. Jsem na tuto funkci připravený, ale nechci předbíhat, jak to dopadne. Bude záležet na jednáních a rozdělení kompetencí v případné koalici.

Začnou vyjednávání už dnes večer, nebo až zítra?

Vyjednávání začnou ještě dnes večer. Potkám se s ostatními lídry politických stran a budeme hledat řešení pro budoucí spolupráci.

Jaké jsou hlavní body z vašeho programu, které byste chtěl prosazovat, pokud byste byl součástí koalice?

Vše bude záležet na naší pozici v koalici a na tom, jaké gesce bychom mohli získat. Každopádně jsme připraveni se plně zapojit do realizace našeho programu, zejména v oblastech, které jsou pro nás prioritní.

Radost ve volebním stanu ANO v Pardubicích | Video: Jakub Louda

Pokud by ANO skončilo v opozici, jak byste tuto roli zvládli?

Jsme připraveni i na tuto možnost. Opozici jsme už dvakrát zažili, i když by nás to hodně mrzelo, protože 12 let po sobě jsme na vrcholu a věřím, že máme co nabídnout. Pokud by se stalo, že skončíme v opozici, budeme výrazně hlasitější a viditelnější než dosud.

Proč se podle vás ostatní politické strany tak často snaží ANO vyšachovat z vedení, i když máte silné výsledky?

Těžko říct, jak to funguje jinde, ale v Pardubickém kraji je to hlavně o lidech. Když použiji hokejovou terminologii – každý hrajeme za svůj tým, ale na kraji se tvoří jakýsi „národní tým“, kde všichni musí spolupracovat. Pokud lidé potlačí svá ega a budou schopni konstruktivně jednat, bude možné vést kraj společně.

Co byste chtěl vzkázat svým voličům?

Děkuji vám za obrovskou důvěru. Věřím, že uděláme maximum, abychom vás reprezentovali co nejlépe. Pokud se dostaneme na radnici, váš hlas bude slyšet. A pokud ne, budeme vás hájit z opozice, a to hlasitěji, než v minulých letech.