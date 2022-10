Anonymy i falešná nařčení. Komunální volby na Chrudimsku provázely zákeřnosti

Ani letošní komunální volby se neobešly bez politických sporů a nařčení, ať už to bylo v hospodách, na sociálních sítích, nebo i v rodinách. Když se ale do negativní kampaně zapojí anonym, dokáže napáchat spoustu zla. Své o tom vědí kandidáti do zastupitelstev například v Heřmanově Městci nebo v Chrudimi. Došlo i na nařčení ze spolupráce s vojenskou kontrarozvědkou v totalitní době.

Lídr kandidátky Patrioti Heřmanova Městce a budoucí starosta města Aleš Jiroutek obdržel do domovní schránky dopis s poznámkou „To nemyslíte vážně!!!“ Uvnitř se nacházel výpis z jmenné evidence archivu bezpečnostních složek (ABS) se jménem Tomáše Celundy, kandidáta do zastupitelstva za Patrioty. Patriot Aleš Jiroutek se po osmi letech opět stane starostou Heřmanova Městce Záznamy jsou podle výpisu dva, první je z doby, kdy byl Celunda žákem 8. třídy základní školy a byl vytipován jako vhodný student vojenské školy v Liptovském Mikuláši. Druhý dohledatelný protokol je z června 1989, kdy studoval střední důstojnickou školu, kterou ukončil v roce 1991. Žádné další protokoly v evidenci nejsou. Prošel prověrkou „Nikdy jsem nic takového nepodepsal, ani jsem nevěděl, že se moje jméno v archivu bezpečnostních složek nachází. To, že bych byl příslušníkem vojenské rozvědky, je lež, která měla za cíl ublížit mně a celé mé rodině,“ řekl Deníku Tomáš Celunda, který se po studiích stal velitelem roty chrudimského elitního výsadkového praporu a bez problémů prošel prověrkou stupně Přísně tajné v rámci ozbrojených sil NATO. V současné době už učinil kroky k výmazu svého jména z archivu bezpečnostních složek a požádá o vystavení lustračního osvědčení. „Opravdu byl teprve čtrnáctiletý kluk pro totalitní režim natolik zajímavý, aby o jeho služby stála vojenská rozvědka? My, Patrioti, za Tomášem stojíme, odsuzujeme lži a nepodložená udání. Nenecháme se vydírat, zastrašovat, pomlouvat od lidí, kteří nemají dost odvahy vystoupit pod svým jménem,“ napsali před volbami na facebookové stránky heřmanoměstečtí Patrioti. Hnutí ANO volby posílily, přesto v radě nemá nad Chrudimáky a Piráty většinu Jejich lídr Aleš Jiroutek, který je zakládajícím členem ODS ve městě, se poté dozvěděl, že anonymní dopis byl doručen i na krajské zastoupení ODS. „Vypadalo to věrohodně. Byla pod ním dokonce podepsaná plným jménem žena, která se označila za letitou občanku Heřmanova Městce. Tak jsem si došel na matriku a zjistil, že žádná paní toho jména v našem městě nežije. Je až neuvěřitelné, co může způsobit výplod chorého mozku, který chce pouze škodit a pomlouvat,“ zdůraznil Jiroutek. Noviny s palcovými titulky O podání trestního oznámení na neznámého pachatele uvažoval před volbami chrudimský starosta František Pilný. Městem se totiž začaly šířit noviny, které poukazovaly na jeho údajnou nekomunikativnost, neschopnost a celkově špatnou práci radnice. „Palcový titulek o údajných zadaných zakázkách bez výběrového řízení jistě čtenáře upoutal, ale v textu už se o tom nepsalo. Všechno bylo vytrhnuté z kontextu s cílem mě poškodit. Byl jsem také nařčen, že nekomunikuji s občany - jedna paní si v článku redakci postěžovala. Ano, psala mi asi pětkrát a pokládala v mailu stále stejný dotaz, a tak jsem jí už popáté neodpověděl,“ popsal Pilný. Zeptali jsme se před volbami: Co se odcházejícímu vedení města podařilo a co ne? Vydavatele plátku se mu nakonec podařilo odhalit, šlo podle něj o jedno seskupení kandidující ve volbách. „Začali jsme spolu komunikovat a nakonec jsem trestní oznámení nepodal. V dalších článcích už byly informace uvedeny na pravou míru,“ dodal starosta.

