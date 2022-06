ARCHIVNÍ FOTO: Zvoní chrudimské nemocnici hrana? Její historie sahá do roku 1853

Kvůli červencovému uzavření lůžkové interny Chrudimské nemocnice, příčinou je nedostatek personálu, rostou obavy, že je to hlavní hřebík do rakve nemocnice. Kritici dokonce spekulují, že z ní nakonec bude léčebna dlouhodobě nemocných. Kraj sice slibuje, že v září bude interna znovuzprovozněna, veřejnost ale tomu příliš nevěří. Zvoní Chrudimské nemocnici skutečně umíráček? Připomeňme si její historii, která sahá do roku 1853. Podívejte se rovněž na fotky z výstavby současné nemocnice, která začala po válce.

Nová moderní nemocnice v Chrudimi s 350 lůžky byla postavená za 31,5 miliónu korun a slavnostně se otevřela dne 31. srpna 1957. Monoblok byl stavěn v letech 1948 až 1957. | Foto: Facebook - Vzpomínky na starou Chrudim