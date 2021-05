Loď Arnošt neodmyslitelně patří k Pardubicím, letos už vyplouvá na Labe po dvacáté. Hrozí ovšem, že se bude jednat o Arnoštovu poslední sezonu, jelikož lodi končí v říjnu po deseti letech technická. Podle závad se bude rozhodovat o tom, zda se opraví, nebo je čas zakoupit nové plavidlo.

„Nepředpokládám, že by někdo prohlásil, že je loď v takovém stavu, že by byla nezpůsobilá k další plavbě. Pokud Arnošt projde přes technickou prohlídku, dostane povolení nejspíše na pět let. Otázku nové lodi budeme řešit spíše potom, to už bude snad i lepší ekonomická situace,“ uvedl Tomáš Pelikán, ředitel Dopravního podniku města Pardubic, který loď provozuje.

„Máme snahu loď opravit tak, aby mohla jít na technickou, protože nová loď by stála hodně peněz,“ dodal náměstek pardubického primátora Jan Mazuch. Pořízení nového plavidla by vyšlo na zhruba 30 milionů korun.

Zjistit, jaké má Arnošt závady, ale nebude jen tak. Kontrolu není možné provést ve vodě, takže se loď musí dostat na souš, kde se bude prohlížet plášť lodi, provede se defektoskopie a například také rentgen nádrží. „Nejsložitější je najít místo, kde bude možné loď zvednout. Zatím to vypadá, že jediná možnost je v Přelouči před zdymadlem. Minule ji zvedaly dva velké jeřáby,“ popsal Pelikán s tím, že jen vyndání 67 tun těžké lodi vyjde minimálně na milion korun. „Až se zkouška dodělá, sepíšou se provozní závady, pak budeme řešit, jak je odstranit, kolik to bude stát peněz a podobně,“ upřesnil ředitel.

Existuje riziko

Přestože opraváři dají loď dohromady, existuje riziko, že Arnošt technickou kontrolou neprojde, jelikož už nyní pluje na výjimku. Problém je v tom, že spodní paluba má podlahu umístěnou pod vodní hladinou, což nové normy zakazují. „Když sedíte dole v restauraci, máte kotníky ve vodě,“ přiblížil Pelikán.

„Když loď vznikala, existovala jiná konstrukční pravidla na stavbu lodí. Nyní je obava, že když by se nezavřely dveře do restaurace a přišla vlna od projíždějící lodi, tak Arnošt nabere vodu a půjde ke dnu. Vzhledem k tomu, že v tomto úseku nepluje na Labi žádná jiná motorová loď, je šance, že k tomu dojde, nulová,“ zhodnotil Pelikán. Zaměstnanci lodi navíc dveře neustále zamykají. Hlubší ponor má přitom své opodstatnění – pokud by byla loď o pár čísel vyšší, už by nedokázala podplout most v Kuněticích. „Takových lodí jezdí v republice kvanta, takže věříme, že výjimku opět dostaneme,“ dodal Mazuch.

Kromě technického stavu lodi musí vlastníci vyřešit také majetkové poměry. Loď vlastní společnost Pardubická plavební, kde má město pouze 42 procent akcií. Necelých šest procent vlastní Pardubický kraj, procento město Přelouč. Přes 43 procent má pak Martin Vaško, který nabídl svůj podíl městu. To zvažuje odkup všech akcií a variantu, že by vlastnictví lodi, přístaviště i mol předalo dopravnímu podniku.

Přestože Arnošt ještě nevyplouvá, od pondělí začne na horní palubě opět fungovat zahrádka restaurace. Po zahájení sezony pak mezi pravidelnými trasami přibude i cesta do Přelouče, kterou dopravní podnik vloni testoval. „Po trase je poptávka už nyní, a to jsme ještě ani nezahájili sezonu. Pro lidi je trasa atraktivní i díky tomu, že se svezou historickým vozem,“ řekl Pelikán. Jednu z cest totiž cestující absolvují v historickém autobusu, pokud by totiž do Přelouče i zpátky pluli Arnoštem, zabrala by cesta přes pět hodin. „To je pro většinu lidí moc dlouhé,“ uzavřel Pelikán. Plavební sezona bude zahájena v sobotu 22. května.