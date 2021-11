Železniční stanice bude modernizována a naváže na ni přestupní terminál pro autobusy. Město do něj investuje 130 milionů korun, stejnou částku dá Správa železnic do rekonstrukce vlakového nádraží.

„Vybudování přestupního terminálu je jednou z největších investic v historii našeho města a vyjde na přibližně 120 milionů korun s tím, že 53 milionů korun získáme z Evropské unie,“ řekl starosta Josef Kozel, který je i krajským radním.

„Jedním z velkých benefitů této investice bude přesun autobusového nádraží z náměstí, a tím i uvolnění parkovacích míst. Podle naší analýzy šedesát procent vozidel na náměstí parkují lidé, kteří ráno nasednou do autobusu a večer se vrací z práce. Tato auta tu stojí celý den, což samozřejmě komplikuje život pro krátkodobé parkování,“ dodal Kozel.

Města postaví nové terminály

Zaparkovat před obchody na náměstí je skutečně někdy problém, zejména před lékárnou nebo zeleninou jsou pravidelně místa obsazena. „Já tam auto ráno nechávám, když jedu do práce do Chrudimi, to je pravda. Pokud bych ho mohla zaparkovat u toho nového terminálu, žádný problém s tím nemám,“ připustila padesátiletá Marie, která žije v jedné z okolních vesnic.

Práce by měly probíhat souběžně nebo alespoň na sebe navazovat. „Důležité bylo vyřešit přeložení kabelů zabezpečovacího zařízení stanice po dobu výstavby, což se podařilo. Nebylo by šťastné, aby jednomu či druhému investorovi vznikly zbytečné náklady navíc. Oba projekty by měly dohromady vyjít na 260 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že realizace by měla začít příští rok a nejpozději v roce 2023 má být dokončena.

Nový přestupní terminál zkrášlí prostor kolem železniční zastávky, ale uleví centru i od parkovacích aut.Zdroj: Město Heřmanův Městec

Příběh stěhování autobusového nádraží z náměstí Míru započal před více než osmi lety. Už tehdejší zastupitelstvo hledalo cestu, jak pomoci centru města. Od roku 2013 nabyl platnosti územní plán, který lokalitu v ulici Tylova pro nádraží zmiňoval.

„Proměníme lokalitu, která je zubožená a vyžilá. Opravíme chodníky, přidáme zeleň, parkovací místa, vytvoříme zbrusu novou ulici Tylova včetně sítí, nové kanalizace. Otevřeme tím cestu jak v samotném území navazujícím na nádraží, tak ale i k lepšímu centru města,“ zdůraznil starosta Kozel.

To, že centrem Heřmanova Městce prochází frekventovaná silnice I/17, vymazat nejde, je nutné ji akceptovat. „Můžeme však výrazně pomoci nejen parkování, ale i pohybu lidí v samotném centru. Autobusy budou nadále na náměstí zastavovat, nebudou však už parkovací změtí. Řidiči z okolních obcí najdou místa pro auta právě na autobusovém nádraží,“ dodal starosta.