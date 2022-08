Děkujeme, odejděte, rozloučilo se Mýto s Babišem. A s vajíčkem na obytňák navrch

Poslanec Andrej Babiš dnes při své tour zamířil do Lanškrouna, poté přejel do Ústí na Orlicí a posléze do Vysokého Mýta. Tam se sešlo nejvíce jeho odpůrců, drželi paritu s příznivci. Rozloučili se s Babišem skandováním "děkujeme, odejděte" a hodili mu na obytný vůz vejce. Babiš své odpůrce označuje na každém mítinku za "putovní výstavu". Nejhustší byla atmosféra v Ústí, kde byla od jednoho z Babišových příznivců málem inzultována i naše reportérka. Odpoledne se bývalý premiér chystá i do dalších měst Pardubického kraje.

Babiš ve Vysokém Mýtě | Video: Karolína Velšová