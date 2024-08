Za Alegorie čtvera ročních období a barokní vázy by podle slov starosty Františka Pilného měla Chrudim zaplatit 680 tisíc korun. „Záměr schválila rada města," doplnil Pilný.

Kopie velkých barokních soch pocházejí ze zámecké zahrady v Bezně na Mladoboleslavsku. Chrudimský restaurátor Zdeněk Šmahel, který zároveň v současné době renovuje kašnu v centru města, vytvořil jejich výdusky, které byly vloni umístěny do Klášterních zahrad. Každý výdusek váží několik stovek kilogramů.

Autorem soch má být barokní sochař Matyáš Bernard Braun, o čemž se v chrudimském zastupitelstvu vedly spory. A nejen to - opozice kritizovala i to, že se výdusky do Klášterních zahrad nehodí a jen tak je "poházet" po areálu není dobrý nápad.

K rozmístění se poté souhlasně vyjádřil architekt Roman Brychta, který podobu Klášterních zahrad u Muzea barokních soch navrhoval. Radnice byla kritizována za to, že nepožádala o konzultaci odborného garanta expozice Muzea barokních soch Pavla Panocha.

„Nechali jsme si od něj zpracovat posudek. Potvrdil, že jde o Braunovo autorství a také to, že rozmístění výdusků je v pořádku," dodal starosta.

Pokud zastupitelé návrh radních schválí, výdusky zůstanou v majetku města. Záměrem radnice je, že by nemusely trvale zůstat v Klášterních zahradách, ale mohly by se stěhovat do různých městských částí a oživit tak veřejný prostor.



