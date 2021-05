Velkolepé plány o využití Muzea barokních soch v Chrudimi se nevyplnily, návštěvnost je mizerná. Všechny kulturní instituce byly kvůli koronaviru po dlouhou dobu uzavřeny, ale v tomto případě jde o dlouhodobou záležitost. Město na muzeu prodělává značné peníze, jde zhruba o dva a půl milionu korun ročně. Starosta města František Pilný včera zadal úředníkům vypracovat přehled příjmů a výdajů této kulturní instituce za rok 2019, protože loňský rok už byl poznamenán epidemií.

Barokní sochy nelákají, návštěvnost je mizerná | Foto: Deník/Romana Netolická

Co bude s bývalým kapucínským klášterem dál? Letos to bude deset roků od jeho otevření a denně ho průměrně vyhledají tři návštěvníci. Město přitom objekt rekonstruovalo pět let a zaplatilo za to více než 60 milionů korun. A tomu dalších čtyřicet milionů připutovalo z evropských fondů.