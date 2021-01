Varhany v děkanském kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci už nutně potřebují opravu. Barokní nástroj postavený v roce 1762 byl naposledy restaurován před devadesáti lety rychnovským varhanářem Václavem Poláčkem.

Varhany v děkanském kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci | Foto: Archiv

„Stav varhan už je havarijní. Pokud by se s tím nic nedělalo, během několika let by byly zcela zničeny,“ řekl Marek Výborný z heřmanoměstecké farnosti.