Závodníci mohou svůj běh opět symbolicky věnovat osobnosti, která je inspiruje. Lidé nejčastěji běhají za Miladu Horákovou, letce RAF nebo babičku či dědu. Startovné je stanoveno na 300 Kč a putuje na podporu dalšího natáčení vzpomínek pamětníků.

„Udělejte si díky Běhu výjimečný den s rozhlasovými Příběhy 20. století. Trochu protáhnete tělo, můžete se třeba zaposlouchat do našeho podcastu a třeba popřemýšlíte o nějaké vlastní starosti. Určitě, zvolíte-li rozumné tempo, vám bude po běhu dobře na těle i na duši. A navíc nám pomůžete. Díky vám se podaří uchovat pro naše děti další příběh Paměti národa. Moc si této pomoci vážím,” říká Mikuláš Kroupa, zakladatel Paměti národa.

„Je nesmírně důležité připomínat si příběhy našich předků a krutost minulých režimů, abychom zvráceným ideologiím jako byl nacismus nebo komunismus už nikdy nedali šanci. Abychom nenechali naše a příští generace uvrhnout do totalitních nebo polodiktátorských režimů, které stále vidíme v mnoha zemích světa a které vznikají i tam, kde už se dříve probudila demokracie. Nesmíme nechat demokracii v Česku usnout. Proto jsem se rozhodl přinést benefiční Běh pro Paměť národa i do Chrudimi a už se s mou ženou na závod těšíme. Akci podpoří i skromná výstava vybraných příběhů z Paměti národa, umístěná na Resselově náměstí,“ říká k této akci chrudimský místostarosta Pavel Štěpánek.

Běh pro Paměť národa se koná v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Chrudimi, Kroměříži, Zlíně, Plzni, Třebíči a na dalších deseti místech. Od čtvrtka 20. května do neděle 23. května jsou pro běžce připraveny vyznačené trasy o délce 5 km, 10 km, pro děti a fyzicky méně zdatní běžci symbolický 1 km, mohou se připojit i chodci. Zúčastnit se může opravdu každý a sportování pro dobrou věc jistě půjde snadno spojit třeba s rodinným výletem nebo s procházkou se psím parťákem.

Běžet pro Paměť národa lze během května také kdekoliv. Připojit se tak mohou i ti, kteří to na konkrétní místo mají daleko, žijí v zahraničí nebo raději běhají po svých oblíbených trasách. Důležité je běžet pro dobrou věc a za všechny, kteří to nevzdali — za válečné veterány, politické vězně, skauty nebo zavražděné novináře. Na startovní číslo si ale lze jako v předchozích ročnících napsat třeba příbuzného, který si prošel komunistickým lágrem nebo babičku, která přežila holocaust, kohokoliv, kdo je inspirací pro ostatní a na jehož osud by se nemělo zapomenout.

Zaplacením startovného všichni zúčastnění přispějí na rozšíření sbírky Paměti národa. Registrovaní závodníci dostanou startovní číslo a svůj výkon si budou moci poměřit s ostatními alespoň on-line. Stačí si jen změřit výsledný čas pomocí aplikace nebo stopek a zaslat jej organizátorům. Méně soutěživým typům pak postačí odhodlání, nadšení pro věc a touha vykonat něco dobrého.

Registrace je možná už teď na www.behpropametnaroda.cz, kde je více informací o jednotlivých kategoriích i vyznačených trasách v jednotlivých městech.

Poběžíte? Podělte se se čtenáři Chrudimského deníku o své zážitky a pošlete nám fotografie z této krásné akce. Děkujeme!