Bezdomovci, klienti chrudimské ubytovny společnosti SOPRE CR, jsou připraveni odklidit sníh, který stále tvoří na některých místech problémy chodcům i řidičům. Avšak volání po potřebné a smysluplné práci nebylo zatím vyslyšeno. "Můžeme začít ihned, ale naše nabídka zatím zůstává bez odezvy," řekl ředitel SOPRE CR Petr Čápek.

Vzít hrabla a lopaty do ruky může ihned pět klientů ubytovny, jenže nikdo je v tuto chvíli nepotřebuje. "Nemyslím si, že by byly chrudimské ulice a chodníky v pořádku, vždyť hodně sněhu se ještě musí odklidit. Je to jednoduché: město má problém, my máme lidi," uvedl Čápek.