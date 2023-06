V ulicí Nerudova v prostoru železniční stanice "malého" nádraží - tedy Chrudim-město - už to zase žije. Stížnosti na bezdomovce se množí a město od loňského roku čeká, až Správa železnic (SŽ) opuštěné dílny srazí k zemi. Když starosta města František Pilný zveřejnil dopis od SŽ, ve kterém je slibován termín demolice "do konce roku", spustila se mezi Chrudimáky vlna nevole.

Nádraží Chrudim-město | Foto: Ben Skála, Benfoto

Příchodem teplého počasí se situace s lidmi bez přístřeší zhoršuje, jsou k vidění po celém městě a lidé si stěžují na jejich hlučné a vulgární chování. Vadí jim puch alkoholu a nemytých těl, a to zejména na železničních a autobusových zastávkách.

Chrudim město je železniční stanice, ležící na severním okraji města Chrudim. Nachází se na trati 016 Chrudim–Borohrádek, zároveň je konečnou stanicí pro od roku 2010 osobními vlaky neobsluhovanou trať 017 Heřmanův Městec – Chrudim město. Odbočuje odtud i vlečka do bývalého chrudimského lihovaru.

Železniční stanice v Nerudově ulici slouží spíše jako noclehárna a i přes sliby SŽ o zvýšeném dohledu nad lokalitou se bezdomovci na místo opět vrátili. "Když jedu přes to původní malé nádraží, tak tam je to doslova hrůzostrašné, z jedné strany jsou bezďáci a na druhé straně oplechovaná nádražní budova. Správa železnic by měla zbourat oboje, stejně tam nikdo nenastupuje ani nevystupuje. Jen tam vlak pět minut zbytečně čeká," řekl Chrudimák Zdeněk.

Nádražní budova už je dlouho opuštěná stejně jako dílny za kolejemi. Není v ní žádný dopravní personál. Trať spojuje Chrudim s Moravany. Odjíždí ale z chrudimského hlavního nádraží, kde si lidé mohou koupit jízdenku.

Podpálili auto. Mejdany bezdomovců skončily, nádražní budova je už hostit nebude

Stanici Chrudim-město skutečně až na malé výjimky nikdo nevyužívá. Kdyby nebyla před více než deseti lety zrušena trať mezi stanicemi Chrudim-město a Heřmanův Městec, možná by se zastávka dočkala cestujících. Takhle ale slouží jen bezdomovcům, a ti se se v ní cítí skvěle. Před spaním si zejména zapálí táborák a popíjejí alkohol, který mají v ubytovně v Tovární ulici zapovězený. Jen se jim mejdan nesmí zvrtnout jako předloni o Vánocích, kdy někdo z nich podpálil zaparkované auto.

Dopis od Správy železnic městu. Budovy obývané bezdomovci padnou k zemi do konce roku.Zdroj: Město Chrudim

"Bezdomovec se uvnitř s cigaretou u pusy napájel kořalkou tak vehementně, že se alkoholem polil a sám sebe zapálil. Od něj chytlo i auto, které lehlo popelem," popsal Deníku Martin, syn majitele zničeného vozidla.

VIDEO: Na nádraží v Chrudimi si posvítí dozor. Bezdomovci údajně obsadili budovu

To ale bylo na konci roku 2021 a dodnes k demolici drážních budov nedošlo. Když se na důvod písemně zeptal starosta František Pilný, bylo mu řečeno, že Správa železnic teprve dává dohromady stavební povolení k odstranění stavby. "Předpoklad zahájení realizace je v druhé polovině roku, dokončení demoličních prací je naplánováno na konec roku," napsal starostovi Pilnému Šimon Lang ze Správy železnic.

Tisková mluvčí generálního ředitelství SŽ Nela Eberl Friebová na otázku Deníku odpověděla, že objekt budovy starého nádraží se v současné době připravuje nabídnout k prodeji. "Pro potřeby Správy železnic je nepotřebný. Objekt naproti nádražní budově, který opakovaně obsazují bezdomovci, bude do konce letošního roku odstraněn," sdělila Friebová.