Ale - hodně kritizovaná nefunkční kašna s fontánou by mohla být z městského rozpočtu opravena. Prostor před Kateřinou totiž patří městu. "To je pravda, ale v současné době to neplánujeme," připustil Nunvář.

"Tvořily se tam fronty, to se pamatuji. Ale kde tenkrát nebyly, že," usmívá se šedesátiletý Petr, který do obchůdku rád chodil pro vynikající párky i kvalitní alkohol. Bydlí v nedalekém paneláku a vidí chátrání objektu prakticky denně. "Moc lidí tam nakupovat nechodí. I ta prodejna potravin skončila a teď tam jsou nějaké autodíly. Jediné, kam zajdu, je papírnictví a květinářství. Do vietnamských prodejen nechodím, do sekáče taky ne, takže moc na výběr tu není," komentuje současnou obchodní nabídku střediska.

Kdysi na Borzně byla pobočka pošty, díky které lidé nemuseli vážit cestu na náměstí. Populární byla i prodejna elektro nebo nonstop obchod s alkoholem, kde se dveře netrhly. Třeba podnikatelé Pailovi rozjížděli své podnikání před střediskem, kde nabízeli třeba levná másla před Vánoci. Potom manželé vydražili obchodní prostory v přízemí objektu a provozovali tam úspěšně prodej smíšeného zboží Mini wonderful shop.

K tomu si ještě přibrali velkou restauraci s kuželníkem v prvním patře střediska, kam chodilo hodně Chrudimáků. To ale dávno skončilo, nyní v patře sídlí firma na výrobu chytrých triček CityZen a v druhé části prvního patra je secondhand. V přízemí podnikají Vietnamci, je tam obchod s bytovým textilem. Papírnictví a květinářství zůstaly na místě dodnes.

Kateřinu alias Borznu Chrudimáci kritizují i pro častý výskyt bezdomovců, kvůli kterým dokonce vedení města nařídilo odklidit lavičky, na nichž posedávali a budili odpor. Teď už jsou lavičky zase na místě, i když v omezeném počtu, a nikdo na nich v zimním období nesedí.

Kašna se znaky měst Chrudim a Borzna je na místě dodnes. Rozbouraná, špinavá a nefukční. Modré drobné kachlíky bazénku vypadávají, pískovcová koule fontány se drolí zubem času i zásahem vandalů. Zasloužila by si obnovu stejně jako fontána v parčíku u hotelu Alfa. Tu po mnoha letech chátrání nechalo město zrenovovat a vrátilo jí někdejší podobu.



Zámek v chrudimské místní části Medlešice



Dalším šrámem na tváři okresního města je zámek v Medlešicích, místní části Chrudimě. Stojí tam už od nepaměti, současná podoba barokní stavby pochází z roku 1727, zanedlouho jí tedy bude 400 let. V objektu, který byl v minulosti sídlem národního výboru, od 60. let sídlí mateřská škola a také komunitní centrum obce. Zámek v Medlešicích je dlouhodobě ve stavu, který vyžaduje rekonstrukci. Nejlépe celkovou. Ta ovšem aktuální rozpočtové možnosti města přesahuje.

Zámek MedlešiceZdroj: NPÚ

V roce 2017 byla u příležitosti prvního ročníku hudebního festivalu Zlatá Pecka založena veřejná finanční sbírka, která měla přispět na opravy, úpravy a zvelebení samotné stavby i zámeckého parku. Ovšem nyní byla zrušena.

Psali jsme před deseti lety:

"Nikdo už nemá zájem přispívat, sbírka je mrtvá. Proto jsme ji zrušili. Vybralo se 96 tisíc korun, za což byla s doplatkem rozpočtu pořízena elektro přípojka pro venkovní akce v parku," řekl místostarosta Zdeněk Kolář.

Město má studii využitelnosti i projekt ke stavebnímu povolení. Náklady na rekonstrukci činily podle odhadu z roku 2019 asi 30 milionů korun. Stavební práce a materiály ale od té doby rapidně podražily.

Nedostatek parkovacích míst v Chrudimi



Ve městě už není moc míst k zaparkování, obyvatelé Chrudimě by uvítali i jediný parkovací dům. Ale žádný se v současné době nestaví a dlouho stavět nebude. Ještě nedávno vedení města plánovalo výstavbu parkovacího domu na Moravově zahradě v blízkosti právě rekonstruované sportovní haly. Měl stát závratných 800 milionů korun, možná dokonce i miliardu. Nakonec z megalomanského plánu sešlo, protože jsou aktuálnější priority - nedávno dokončená kanalizace Medlešic nebo první etapa rekonstrukce sportovní haly vyšly na stamiliony.

Parkovací dům v podzemí má vyrůst před hotelem Bohemia, ale o plánech převzít objekt k dostavbě komplexu už dlouho vedení města mlčí. Určitou naději dává třetí etapa rekonstrukce sportovní haly, kde má být parkovací dům s vjezdem z Opletalovy ulice. Jeho "střechu" bude tvořit víceúčelové hřiště a návrh architekta Filipa Albrechta tak vypadá smysluplně. Z investičních plánů na nejbližší dobu zmizely i zvažované parkovací domy nedaleko Tesca naproti sídlišti U Stadionu.

Hotel Bohemia

Deset let je zavřený hotel Bohemia. Po celou dobu Chrudimáci čekají, zda se do objektu s nedokončenou rekonstrukcí opět vrátí život. Jedno je jisté - vlastník hotelu na pozemku, který má pronajatý od města, podzemní parkoviště nepostaví. Vybudovat by ho mohlo město. Mezitím se město spálilo s právními službami, na které si najalo dnešní senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou.

