Objekt domu by se měl zvýšit o jedno patro, počítá se ale s celkovou rekonstrukcí včetně úprav vedoucích k energetickým úsporám. „Hrubý odhad ceny je v tuto chvíli 30 milionů korun. Předpokládáme, že by dotace ITI mohla být 60 procent ceny,“ doplnil místostarosta.

„Ošetřovatelskou službu pro bezdomovce opravdu nutně potřebujeme. Třeba nedávno nemocnice propustila po operaci naši klientku, která potřebovala strávit ještě dva týdny v klidu na lůžku. A nastal problém – noclehárna v tomto směru nevyhovuje,“ vysvětlila vedoucí chrudimského sociálního odboru Radka Pochobradská,

Lidi bez domova do noclehárny mnohdy přivádějí životní, finanční nebo vztahové krachy. To je ostatně případ snad nejznámějšího chrudimského bezdomovce Jiřího Hromádky, kterého lidé znali spíše pod přezdívkou Blek. Svérázný chlapík, který miloval uniformy, měl typickou nemoc lidí, kteří žijí na ulici – trápily ho nohy, jež bylo nutné pravidelně ošetřovat. Ale potom přišel závažný problém v podobě zhoubného nádorového onemocnění. Tehdy Chrudimáci ukázali, že mají dobré srdce, a přispěli do veřejné sbírky tolika penězi, že Blek mohl umírat v důstojném prostředí hospicu. Letos od jeho smrti uplynuly dva roky.