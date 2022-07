"Zdravotníci řekli, že neshledali důvod muže dopravit do nemocnice, protože se s jeho zdravotním stavem stejně více dělat nedá. Doporučili mu, aby chodil ve stínu a zakoupil si jídlo a pití," stojí ve svodce městské policie. Ještě než osádka sanity odjela, podotkla, že se o muže musí postarat především sociální odboru městského úřadu. Ale také zaznělo, že pokud by se jeho zdravotní stav zhoršil, je vhodné volat záchranku znovu.

"Na místě jsme zasahovali kolem 13:30 hodin. Výzva byla přijata jako neurologické potíže spojené s brněním horních končetin. Muž si stěžoval i na bolesti hlavy. Byl dehydratován. Dostal fyziologický roztok, tlakově i dechově byl v pořádku. Byl proto ponechán na místě s tím, že má vyhledat stín a pomoc azylového domu," uvedla mluvčí krajské zdravotnické záchranky Alena Kisiala.

Přivolaná sociální pracovnice okamžitě požádala strážníky o převoz muže služebním vozidlem do ubytovny Sopre v Tovární ulici, aby se vykoupal a přestrojil do čistého oblečení, najedl a napil. Osobně však na ubytovně zjistila, že bezdomovec má hnisající rány ve spodní části těla.

Deník zjišťuje skutečnou diagnozu pacienta.

Strážníci tvrdí, že o nich vědí a že na ně zdravotníky upozorňovali. Ti jim na to však podle strážníků měli opáčit, že "muž si tento způsob života zvolil sám". Deník zjišťuje skutečnou diagnozu pacienta. Doposud se nám však nepodařilo kontaktovat její tiskovou mluvčí.

Sociální pracovnice proto opět přivolala Zdravotní záchrannou službu a tentokrát sanita muže skutečně převezla do nemocnice. Pokud bude propuštěn a nacházel by se bez pomoci, může být na nezbytnou dobu přijat do ubytovny v Tovární ulici.

"Při odpoledním zásahu jsme doporučili v případě dalších obtíží opět kontaktovat linku 155, to se skutečně stalo v 16:30, kdy přivolaná sanitka muže transportovala do chrudimské nemocnice," potvrdila mluvčí krajské záchranky Kisiala.

Zda je muž stále v nemocnici, není známo. Kisiala nevylučuje, že už byl propuštěn.