Billboardy cestují po městě. Když se o nich majitel pozemku dozví, vyzve firmu k odstranění během 14 dní. Ta mu vyhoví, ale ceduli přestěhuje o pár metrů dál. Anebo ji po čase vrátí na původní místo. "Celé kolečko jede znovu a znovu dokola. Právníci si s tím lámou hlavu. Zdá se, že je zde mezera v zákonech a bojují s tím obce napříč celou republikou. Chceme to udělat pořádně a definitivně - podle zákona. Jednoduché odstranění nepomohlo, vrátili to obratem," podotkl místostarosta.

Město skutečně iniciovalo odstranění několika billboardů, a to ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a na pokyn Pardubického kraje. Nosiče byly odvezeny do areálu Technických služeb, na což firma reagovala podáním trestního oznámení. Policie ale věc odložila s tím, že skutek nesplňuje podstatu trestného činu a zabývat se jím tedy nebude.

Boj Chrudimských je teprve na začátku. Místostarosta Štěpánek hodlá tento týden oslovit města po celé republice s výzvou, aby postupovala společně. Možnost vidí také v komunikaci se samotnými inzerenty, kteří za reklamu u silnic platí. "Hovořil jsem s jednatelkou firmy a vysvětlil jí, jaká je situace. Musím říct, že se hodně divila. Problém je v tom, že smlouvu, kterou její společnost uzavřela, není možné až tak lehce vypovědět. Je psaná jednostranně a v neprospěch zadavatele reklamy. Prostě klasický šmejdský postup," zdůraznil Štěpánek.

Svévolně odstranit billboard se příliš nevyplácí, okamžitě následuje trestní oznámení za krádež a poškozování cizího majetku. Zkušenosti už s tím mají třeba v Příbrami, kde neznámý "fantom" vzal v březnu věc do svých rukou a podřezal hned několik reklamních nosičů ve městě. Možná on nebo jiný obyvatel cedule na stojanech přelepuje nápisem "nelegální reklama". "Chceme v tomto smyslu vystupovat daleko razantněji a nehodláme tolerovat jakékoliv nezákonné umisťování čehokoliv v našem městě," uvedl pro server pribram.cz tamní starosta Jan Konvalinka. Dodal, že se pokoušel komunikovat s jednatelem společnosti, u které si firmy reklamu objednávají. „Obdržel jsem jen arogantní odpovědi. Krásně se ukazuje, jaká je etika některých reklamních společností," zdůraznil.

Odboji proti nelegálnímu umisťování reklamních nosičů se věnuje i facebooková stránka Přidej se a strhni to, kde diskutují, ale i konají jednotlivci odhodlaní bojovat proti vizuálnímu smogu. Problémy řeší hlavně v Praze, ale i v Brně nebo Žďáru nad Sázavou.

V Chrudimi stojí nelegální nosiče reklam u obchodního domu Tesco a také u výpadovek na Pardubice, Vysoké Mýto nebo Slatiňany. Pokud by se měla radnice řídit radami lidí diskutujících na facebooku, měla by vystaráno. "Železo je teď velice drahé i ve výkupu. Sehnat šikovné bezdomovce, pár pilek na železo, kárku a mají na víno. Když vezmu výkup cca čtyři koruny za kilogram, stojan váží asi 50 kg, to je 200 korun na hodinu," je napsáno v jednom z příspěvků. "To by sice bylo jednoduché, ale my nechceme dopustit, aby se tito šmejdi následně hojili na odškodném z veřejných prostředků města," uzavřel Štěpánek.