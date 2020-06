Odpolední dusno, vysoké teploty kolem 30 °C avizovaly, že něco musí přijít. Kolem 17. hodiny se začaly vytvářet lokální velmi silné bouřky s vysokým úhrnem dešťových srážek doprovázené silným větrem.

V 17:04 hodin ještě před bouřkami vyjížděli profesionální hasiči ze Seče, dobrovolná jednotka z Třemošnice a policisté z místního obvodního oddělení k dopravní nehodě osobního auta na silnici 337 v lesním úseku nad Třemošnicí ve směru na Podhradí. Vůz dostal smyk a narazil přední části vozu do svodidla, utrhl přední kolo a napříč blokoval pravý jízdní pruh za nepřehlednou zatáčkou. Hasiči tak zabezpečili místo nehody, provedli protipožární opatření a místo nehody označili a předali ho dopravní policii. Ta celou nehodu zadokumentovala policisté z místního oddělení řídili dopravu. Na místo také byla povolána ZZS. Během šetření nehody přišel velký přívalový déšť, a tak hasiči s vhodnější výstrojí do tohoto počasí vystřídali kolegy při řízení dopravy a i při tom největším dešti zabezpečovali komunikaci. Během toho zásahu vzniklo v okolí několik dalších mimořádných událostí a proto profesionální jednotka HZS Seč vyjela na další událost, a to k odstranění stromu do obce Mladoňovice. Dobrovolní hasiči ze Seče krátce na to jeli ke stejné události do obce Liboměřice.

V 17:23 hodin HZS Chrudim zasahovali u odstranění stromu, který spadl na zaparkované auto v obci Lány. Bouřky v okolí Hermanova Městce byly o něco silnější. Dobrovolní hasiči z Heřmanova Městce tak zasahovali u technické pomoci, a to zejména odstranění stromu ve Stojicích, Heřmanově Městci, Chotěnicích atd.

V 19:41 HZS Seč zasahovali u technické pomoci, kdy strom spadl na dráty elektrického vedení v obci Mladoňovice – Petříkovice. Okolní obce se tak ocitly bez elektrického proudu.

Jak uvádí HZS Pardubického kraje na svém Facebooku vyjížděli hasiči v okrese Pardubice 38x na spadlé stromy a k jedné technické pomoci – čerpání vody. V okrese Chrudim 21x na spadlé stromy, jednou na čerpání vody a 4x na spadlé dráty elektrického vedení a odstranění vody, která natekla do domu. V okrese Ústí nad Orlicí se jednalo o výjezd ke dvěma spadlým stromům, k čerpání vody. V okrese Svitavy se zasahovalo celkem 19x čerpání vody, 3x k odstranění spadlých stromů a jednoho zajištění kusu utrhlé střechy.

Zdeněk Sasín ml.