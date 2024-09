Mistrovství republiky v karate WSF se uskutečnilo 8. září v Českém Krumlově. Zlatou medaili David Vokál obdržel v kategorii KUMITE Ipon shobu karatistů do 12 let.

close info Zdroj: Archiv oddílu Karate Hlinsko zoom_in Nadějný sportovec se svými trenérem Miloslavem Zdražilem.

A to není vše, nadějný sportovec obdržel i kategorii KUMITE Nihon shobu do 12 let. David je reprezentantem Oddílu karate a TJ Sokol v Hlinsku, jeho trenérem je Miloslav Zdražil.