/FOTO, VIDEO/ Plánovaný vycházkový cyklus v Chrudimi inspirovaný světem loutek má druhou zastávku, a to u schodů ze Široké ulice k mlýnskému kolu. Po Kapucínovi, který stojí v Klášterních zahradách, je to vodník, jehož ztvárnil chrudimský akademický sochař Jaroslav Brož. Hastrman dosud nemá jméno a lidé na sociálních sítích se předhánějí ve svých návrzích. Jaké jméno byste mu dali vy?

Pokud město nalezne v rozpočtu peníze, k hastrmanovi přibydou další postavičky. | Video: Karel Dvořák

Chrudimi jako městu loutek by turistická atrakce v podobě vycházkové trasy se sochami jistě prospěla. V dlouhodobém plánu sice je, avšak zřejmě nebude mít stejný autorský rukopis. Svědčí o tom srovnání nové drobné sošky vodníka a poměrně velké sochy Kapucína, který stojí v Klášterních zahradách. Jeho předchůdce nevydržel nápor hravých návštěvníků areálu, a tak tvůrce vytvořil náhradu v podobě otáčejícího se mnicha, který je v pohybu variabilní a materiálově pevnější.

„Město rozhodlo už před časem, že postupně umístí sochy do veřejného prostoru. Mohla by tak pro místní i návštěvníky vzniknout pohádková vycházka doplněná informačními materiály a soutěžemi,“ řekl chrudimský starosta František Pilný.

Rozbitá socha kapucína dostane parťáka. A u mlýnského kola bude sedět vodník

Autorem nápadu je zastupitel Petr Řezníček, který před lety při cestě z partnerského města Olešnice navštívil město Wroclaw. Jeho centrum je přímo poseté skřítky, z čehož získal pocit, že by se něco podobného mohlo ocitnout i v Chrudimi. „Kontaktoval jsem akademického sochaře Jaroslava Brože, který ztvárnil vodníka a mohl by časem vytvořit i další sošky. Mohly by stát na náměstí, u Myší díry a v jiných místech. Hezké by bylo, kdyby se vázaly na chrudimské pověsti,“ uvedl Petr Řezníček.

Připustil, že obavy Chrudimáků z vandalů jsou na místě. „Příkladem je alej mezi Chrudimí a Topolí, kde kdosi poničil mladé stromky. Nikomu neublížily, nepřekážely. Toto destruktivní chování nechápu. Ale věřím, že většina lidí si bude sošky vodníka vážit a opatrovat ji,“ dodal.

Za sošku vodníka, který sedí na zábradlí u schodů ze Široké ulice k mlýnskému kolu, zaplatilo město autorovi 150 tisíc korun. Aby instalovalo na svém území více sošek, muselo by sáhnout hluboko do kasy. „Uvidíme, jak dopadne schválení rozpočtu na příští rok,“ řekl starosta Pilný. Vzhledem k závazkům a plánům města je spíš pravděpodobné, že bude Chrudim pořizovat plastiky pohádkových postaviček postupně.

Vodníkovi nyní Chrudimáci hledají jméno. Už je jich bezpočet, například Kaprálek, Brožík, Šupinka, Chrudimáček, Náhoňák, Štístko… Vybrat to správné nebude jednoduché, zatím není rozhodnuto. Každopádně se u hastrmana lidé zastavují a dotýkají se zlaté rybky, kterou má posazenou na čepici. Má splnit tři přání, což zejména nyní s blížícími se Vánoci láká zejména malé děti. „Je to skutečně krásný vodník, který pasuje k mlýnskému kolu a náhonu. Na procházky tam s dcerou chodíme stále, protože si chce vždy sáhnout na rybku,“ směje se Hana Motlová, maminka čtyřleté Marušky.

Návštěvníci polské Vratislavi propadli kouzlu trpaslíků. Hledají je snad všichni

V polské Wroclawi jsou stovky trpaslíků. První se v ulicích objevil před dvaceti lety a s úplně jiným podtextem, ale až v roce 2005 se z nich stal základ pro turistický hit. Nyní je trpaslíků v ulicích tolik, že o přesném čísle se lidé jen dohadují. Má se za to, že je jich okolo pěti stovek.

Podobně vypadá i centrum ukrajinského města Užhorod. Tam výtvarník Mykhailo Kolodko vytváří sochy, které se podobají chrudimskému vodníkovi. V centru tak najdeme Johna Lennona, Andyho Warhola, Nikolu Šohaje loupežníka, Mozarta a další. „Byli jsme tam s manželkou a paráda, opravdu. Jdete po nábřeží a máte radost z každé sošky,“ pochvaluje si Milan z Chrudimska.

