Byla ale léta, kdy se na „kluziště“ s plochou 220 hektarů a sedmikilometrovou délkou od hráze k ústí vydávaly davy lidí. „Bylo to o Silvestru někdy v roce 1995. Slavili jsme s přáteli na Hájence na Ústupkách a o půlnoci se vydali přes přehradu až k židovskému hřbitovu. Byl to zážitek, vzpomínáme dodnes. Led byl opravdu silný, ale někteří blázni tam projížděli autem, to bych se bála,“ vzpomíná Dagmar z Heřmanoměstecka.

Hasičský záchranný sbor (HZS) Pardubického kraje nemá v seznamu výjezdů v poslední době záchranu osoby z probořeného ledu. Ovšem případ z března 2021, kdy se pod třemi děti probořil led v Žamberku, je stále varujícím mementem. Pod ledem se ocitli tři chlapci ve věku 8, 10 a 11 let. Do vody spadly i dvě dívky, ale ty se dostaly na břeh a přivolaly pomoc. Jeden z chlapců posléze zemřel.

Sečská přehrada ještě potřebuje k pořádnému zamrznutí čas, na rozdíl od malých rybníků. V těchto dnech se vydávají lidé na rybník do Heřmanova Městce v blízkosti ulice Na Průhoně. V neděli tam zavítal i Michal Horkel s rodinou. „Tloušťka ledu je 14,5 centimetru, což je dobré. Je tam boční přítok, který do rybníka nezasahuje, a led je tudíž celistvý a pevný. Na Seč bych se rozhodně nevydal. Je to přehrada a jako potápěč vím, že tam jsou velké proudy,“ řekl Deníku Horkel.

Kdo se obává přírodních zamrzlých vod, může využít venkovní kluziště. To je v Chrudimi v prostoru Sportovních areálů a v letošním roce zažívá premiéru. „Vstupné je 50 korun pro dospělé a děti do 12 let. My máme desetiletého syna, takže u něj je to o desetikorunu méně. Led je dobrý, dokonce jsme si tam nechali nabrousit brusle. Ovšem plocha se mi zdá docela malá, ale to se nedá nic dělat,“ pokrčila rameny Chrudimačka Lucie Novotná.

Venkovní kluziště se skutečně s bývalým otevřeným zimním stadionem nedá srovnávat. Byl předán do užívání v roce 1975 a provozovala ho tehdy Tělovýchovná jednota Chrudim. Na ledové ploše bylo neustále plno. Krytý stadion se otevřel 20. října roku 2001 za přítomnosti předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václava Klause a předsedy českého hokejového svazu Karla Guta. Zájem o rekreační bruslení poté mírně opadl a objekt ve větší míře sloužil hokejistům.

A co dělat, pokud se v naší přítomnosti někdo na zamrzlém rybníku či přehradě proboří? Podle mluvčí HZS Pardubického kraje Venduly Horákové je na prvním místě uvědomit složky Integrovaného Záchranného systému prostřednictvím tísňových telefonních linek 112 nebo 150 a 155. „K okraji propadlého ledu se pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost velice opatrně, s využitím co největší plochy - plazením, s použitím žebříků, desek, klád nebo plavidel - a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoliv i improvizovanými plovacími pomůckami,“ uvedla Vendula Horáková.

Po vytažení tonoucího z vody je třeba u něj zajistit základní životní funkce, případně zahájit resuscitaci a vyčkat příjezdu Zdravotnické záchranné služby. „Pokud je tonoucí při vědomí, ihned jej zbavte mokrého oděvu a zabalte do suchého. Udržujte tepelný komfort,“ dodala Horáková.

Meteorologická situace na Chrudimsku není pro vyznavače bruslení ve volné přírodě příznivá. Od středy do pátku má teplota vystoupat až ke čtyřem stupňům Celsia a ani v noci nebude panovat třeskutý mráz. Dá se tedy čekat, že ledu přibývat nebude. Situace se zlepší už o víkendu, ale teploty nebudou až tak nízké. Rekord zaznamenala meteorologická stanice ve Svratouchu přesně před 37 lety. Bylo 11. ledna roku 1987, kdy tam naměřili -24 stupňů Celsia.

Zdroj: Romana Netolická