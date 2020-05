Třemošnická společnost DAKO-CZ prošla koronavirovou pandemií bez významného omezení výroby a chystá regionální náborovou kampaň.

Ilustrační foto | Foto: archiv DAKO-CZ

Brzdové systémy a komponenty pro kolejová vozidla, které vyrábí, bude nově dodávat do Polska, Slovinska i do Indie. Společnost těží z boomu, který celosvětově zažívá železniční doprava. V roce 2019 firma poprvé v historii překonala miliardový obrat, letos chce tento výkon minimálně zopakovat, a to i přes omezení kvůli covid-19, která komplikují výrobu i komunikaci se zákazníky.